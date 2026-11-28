Dopo l’Agcom, anche il Garante per la protezione dei dati personali si occupa dell’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote che ha lasciato il ministero ed è stato concorrente di Ballando con le stelle. Al centro c’è la puntata di BellaMa’, il programma di Rai2 andato in onda il 3 novembre.

Le domande sulla sfera sessuale

L’intervista era nata per parlare del libro autobiografico di Ravagnani e dei motivi che lo avevano portato a lasciare il sacerdozio. Secondo la ricostruzione del Garante, il confronto si è poi spostato su aspetti legati alla sfera sessuale dell’ospite.

Quando Ravagnani ha dichiarato di non voler fornire altre informazioni sulla propria vita privata, Diaco avrebbe continuato a porre domande sull’argomento.

Secondo quanto emerge dalla comunicazione, il conduttore sosteneva che la scelta di esporsi pubblicamente comportasse anche l’onere di chiarire aspetti della propria intimità.

La richiesta del Garante alla Rai

La nuova iniziativa è stata resa nota dal Codacons, che aveva sollevato il caso e aveva pubblicato in anteprima la comunicazione inviata alla Rai.

L’Autorità ha chiesto all’azienda di viale Mazzini di presentare le proprie osservazioni, di indicare l’indirizzo della registrazione integrale dell’intervista e gli eventuali estratti pubblicati sui canali digitali ufficiali, precisando se restano online.

Il Garante ha chiesto anche quali iniziative la Rai intenda adottare, in particolare per quanto riguarda la permanenza dei contenuti contestati e le loro successive pubblicazioni.

La normativa sulla protezione dei dati personali prevede la rettifica o la cancellazione dei dati e la limitazione del trattamento. In caso di violazioni accertate, le sanzioni amministrative possono arrivare fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, al 4% del fatturato annuo mondiale.

Le indiscrezioni sul futuro di Diaco

Secondo indiscrezioni di stampa, non confermate, all’autore e conduttore sarebbe stato chiesto di modificare lo stile di conduzione e la struttura autoriale della trasmissione. Diaco avrebbe respinto la richiesta. L’azienda avrebbe quindi prospettato una sospensione di due settimane del programma, e il conduttore avrebbe risposto dicendosi pronto a rescindere il contratto.

Le stesse ricostruzioni collocano la sospensione cautelativa durante l’audit interno, che la Rai aveva annunciato il 13 novembre. Il 25 novembre Diaco non era andato in onda, ufficialmente per un’indisposizione, e il giorno dopo era tornato alla conduzione.

Il prossimo passo è la risposta della Rai alla richiesta del Garante. Solo dopo averla valutata, l’Autorità potrà decidere se adottare provvedimenti, e la permanenza online degli estratti sarà uno dei punti da chiarire.