Federico Massaro, modello ed ex concorrente del Grande Fratello, è al centro di una causa civile presentata a Los Angeles. A citarlo in giudizio è Zifan Li, una donna di 47 anni che sostiene di aver firmato con lui un accordo di esclusiva per diventare madre.

L’accusa di violazione dell’accordo

Secondo l’atto depositato davanti alla Corte Superiore di Los Angeles, Massaro si sarebbe impegnato a donare il proprio seme solo a Li fino alla nascita di un bambino.

Nel novembre 2024 il modello avrebbe effettuato due donazioni presso la Incinta Fertility Clinic, la struttura a cui la donna si era rivolta per il suo percorso di maternità.

Successivamente la clinica avrebbe chiesto a Massaro di donare anche per altre pazienti, e lui avrebbe accettato. Per Li, questa scelta ha fatto saltare l’intesa tra loro.

Quando la donna ha affrontato il modello, Massaro avrebbe risposto di voler aiutare altre persone ad avere figli, una scelta che, sempre secondo il ricorso, lo rendeva molto felice. Dopo quel confronto, Li afferma di aver avuto un crollo mentale.

I messaggi WhatsApp e la richiesta di risarcimento

Nei documenti depositati in tribunale sono allegati alcuni messaggi WhatsApp tra i due.

In uno, Li chiedeva a Massaro di firmare un ulteriore accordo di esclusiva, promettendo di pagare subito il saldo e di organizzargli il volo di ritorno. Il modello avrebbe risposto in tono ironico di non voler mettere al mondo dieci milioni di figli, aggiungendo alcune faccine che ridevano. In un altro scambio avrebbe ribadito di aver già rispettato gli impegni presi e di voler tornare a casa.

La donna sostiene di aver rifiutato altri potenziali donatori disposti a garantirle l’esclusiva e di trovarsi in una fase delicata del suo percorso. Per questo chiede un risarcimento per i danni subiti, oltre al rimborso di 66 articoli acquistati su Amazon.

Le cause incrociate con la clinica

Li avrebbe avviato una causa anche contro la Incinta Fertility Clinic e alcuni dipendenti della struttura, accusandoli di inadempimento contrattuale. La clinica, a sua volta, aveva già intrapreso un’azione legale contro la donna per molestie, sostenendo di aver ricevuto centinaia di email ripetitive riguardanti il materiale conservato nella struttura.

Al momento i procedimenti sono ancora aperti. Massaro, che nel frattempo è tornato alla sua attività di modello, non ha ancora commentato la vicenda.