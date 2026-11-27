Il giornalista Gabriele Parpiglia ha replicato pubblicamente alle parole di Chiara Ferragni contenute nel documentario che l’imprenditrice ha realizzato per Netflix. Parpiglia ha pubblicato la sua risposta sulla propria newsletter, accusando Ferragni di averlo umiliato senza fare il suo nome.

Il racconto di Ferragni su Selvaggia Lucarelli

Nel documentario Ferragni ripercorre alcuni momenti delicati della sua vita personale e professionale, tra cui il periodo del Pandoro Gate, il rapporto con Fedez e il rapporto con selvaggia lucarelli.

Parlando della giornalista, l’imprenditrice ha raccontato di aver rifiutato un incontro che le era stato proposto tramite una persona che non stimava, descritta come qualcuno che fino al giorno prima scriveva articoli diffamatori su di lei. Ferragni ha aggiunto: “Se lei mi avesse chiesto di persona di incontrarla privatamente l’avrei fatto”.

La replica di Gabriele Parpiglia

Parpiglia ha riconosciuto nel riferimento la propria persona. Rivolgendosi direttamente a Ferragni sulla newsletter, ha scritto: “Quell’altra persona sono io. Il mio nome lo potevi fare. In quel periodo noi ci sentivamo. Avevamo un rapporto. L’hai dimenticato, Chiara, vero?”.

Il giornalista sostiene che, in quel periodo, le sue critiche non fossero rivolte a Ferragni ma a Fedez, che riteneva responsabile di un meccanismo capace di danneggiare molte persone, lui compreso.

Parpiglia afferma di aver poi scoperto come erano andate realmente le cose e di aver chiesto pubblicamente scusa a Fedez e a sua madre, gesto che, a suo dire, non avrebbe avuto motivo di fare nei confronti di Ferragni.

Parpiglia precisa inoltre di essere stato in contatto con Ferragni in quel periodo e che, se l’imprenditrice avesse voluto incontrare Lucarelli, avrebbe potuto contattarlo direttamente, senza bisogno di intermediari. Sostiene di non aver mai attaccato personalmente Ferragni né scritto articoli negativi su di lei o sulla sua situazione. Conclude con un’accusa diretta: Ferragni, a suo dire, sa che c’è stato un momento in cui hanno avuto un rapporto, ma si nasconde e umilia la sua persona senza nominarla.

Il documentario e il racconto dei fatti

Il documentario, intitolato semplicemente con il nome di battesimo dell’imprenditrice, ripercorre in poco meno di due ore gli alti e i bassi degli ultimi anni della sua vita. Ferragni racconta il rapporto con Fedez, definito una relazione tossicissima, e dice di essere stata tradita per sette anni. Nel docu-film riavvolge il nastro fino al 15 dicembre 2023, quando l’Antitrust ha multato per un milione di euro le società a lei riconducibili per pratica commerciale scorretta. Ferragni afferma anche di essersi sentita un bluff al Festival di Sanremo.

Secondo quanto riportato, Ferragni dice di non voler essere perdonata e di voler essere vista per la persona che è. Il documentario, nelle intenzioni dell’imprenditrice, le permette di mostrarsi senza controllo sul racconto e senza la necessità di apparire perfetta.