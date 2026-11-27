Verona, 27 nov. (askanews) – “Anche quest’anno è stata una bellissima assemblea, di grande e straordinaria partecipazione, che è quello che conferma dal punto di vista tecnico la qualità del nostro lavoro. Quando gli amministratori e i sindaci vengono all’Associazione, per loro comunque è sempre un impegno: sottrarre tre giorni al proprio lavoro quotidiano è sempre un impegno, però vuol dire che hanno bisogno di stare insieme tra di loro e questo per noi è molto importante, ma anche di riconoscere il valore dell’impegno quotidiano che l’Associazione mette per cercare di risolvere – ed è difficile e impegnativo – i tanti e i problemi per portare sempre risultati”.

Lo ha detto Veronica Nicotra, Segretario Generale dell’Anci, intervistata da askanews a Verona alla 43esima Assemblea nazionale dell’Associazione dei Comuni italiani.”Ricordiamoci che i sindaci nel nostro Paese portano sulle spalle un impegno quotidiano fondamentale per la nostra Italia. Infatti il titolo di questa edizione ‘Cara Italia’ – ha sottolineato ancora Nicotra – per ricordare che stiamo festeggiando il suo compleanno, gli 80 anni di una giovane e straordinaria Repubblica, portando anche proposte e prospettive di crescita per far andare avanti il nostro Paese e i sindaci su questo ce la mettono tutta”.