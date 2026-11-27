Reggio Emilia, 27 nov. (askanews) – L’assaggio come strumento scientifico e culturale per certificare l’identità di un’eccellenza del Made in Italy. Si è celebrato a Reggio Emilia, nella cornice di Ruote da Sogno, il ventesimo anniversario dell’Associazione Assaggiatori Parmigiano Reggiano (Apr), nata nel 2006 con il Consorzio tra i soci fondatori e diventata in due decenni un punto di riferimento per oltre 400 soci tra appassionati, tecnici e professionisti della ristorazione.Un traguardo racchiuso nel claim “Una passione che prende forma da 240 mesi”, che unisce il rigore della ricerca al racconto del territorio.

Le parole di Riccardo Deserti, direttore generale Consorzio Parmigiano Reggiano: “Non solo abbiamo la sfida di far conoscere il prodotto a chi ancora non lo consuma, ma anche di far capire la differenza dalle tantissime imitazioni a cui siamo sottoposti. Insegnare al consumatore la cultura del prodotto e a saper riconoscere quello originale con l’assaggio diventa davvero un’arma formidabile per enfatizzare non solo, quindi, la tutela reale, ma anche di costruire un legame unico con i consumatori mondiali.

Abbiamo anche attivato il percorso a ritroso, nel far sì che i casari in primis devono saper riconoscere la qualità del loro formaggio, devono sapere anche confrontarlo con quello degli altri caseifici per avere uno stimolo positivo al miglioramento continuo. Un percorso che dimostra come la formazione, con oltre 100 corsi organizzati e più di 500 corsisti solo negli ultimi due anni, permetta di codificare le sfumature di un prodotto mai uguale a sé stesso.Il commento di Alessandro Stocchi, Coordinatore Associazione Assaggiatori Parmigiano Reggiano: L’interpretazione, l’utilizzo del prodotto è cambiato in questi vent’anni, quindi oggi parliamo tanto anche di quella che è un prospetto sensoriale in un ambito come potrebbe essere un abbinamento.

Abbiamo esplorato tantissimo questo con le varie stagionature di Parmigiano Reggiano, tanti partner che hanno proposto i loro prodotti, e quindi oggi passiamo dal valutare abbinamenti in un momento come quello dell’aperitivo, come ad esempio una bella bollicina, come potrebbe essere una bella Alta Langa, degli amici che abbiamo qua con noi questa sera, passando per abbinamenti di tutt’altro genere come potrebbero essere, ad esempio, per un post cena con distillati, ma anche ad esempio cacao, sakè, tante varianti differenti. Quindi indagare tutto questo mondo è sicuramente qualcosa che è molto più recente rispetto agli anni in cui l’associazione ha iniziato il suo operato. Momenti centrali dell’evento il taglio di una forma e la presentazione del progetto “Il futuro ha già una forma”, seguiti da una cena-degustazione con una rara forma di 240 mesi a farla da protagonista. In un mercato globale sempre più attento ad autenticità e trasparenza, la cultura dell’assaggio si conferma la chiave per valorizzare il lavoro dei caseifici, tutelare il territorio e guidare il Parmigiano Reggiano nelle sfide future.