Baku, 26 nov. (askanews) – Con un secco e strigato “Sì”, Marine Le Pen, incalzata dai giornalisti su Jordan Bardella, dopo la pubblicazione di nuove prove che attribuiscono scritti antisemiti risalenti alla giovinezza del suo delfino, ha ribadito la sua fiducia confermando anche la sua disponibilità ad essere Primo Ministro in caso di vittoria alle elezioni.

La candidata alla presidenza francese del Rassemblement National ha dichiarato:”Sì”, “È una risposta che ha il vantaggio di essere chiara e concisa”.Jordan Bardella, presidente del partito, ha denunciato di essere oggetto di “un’operazione di persecuzione” e ha ribadito la sua “formale smentita delle affermazioni” riportate dalle testate Le Monde e Mediapart, annunciando che ha presentato denuncia per falso.