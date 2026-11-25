I carabinieri del Ris hanno isolato la voce di un uomo che avrebbe telefonato alla famiglia di Emanuela Orlandi pochi giorni dopo la scomparsa della ragazza, avvenuta il 22 giugno del 1983. L’identità dell’interlocutore non è stata accertata e il suo nome non è stato reso pubblico.

Il ritrovamento nella casa dello zio

La registrazione è stata recuperata nelle abitazioni romane di Mario Meneguzzi, zio di Emanuela, morto più di dieci anni fa. Le perquisizioni erano state disposte su richiesta del pubblico ministero nel 2024, tra Rieti e Roma. In una cantina della casa romana gli investigatori trovarono diverse videocassette e audiocassette, analizzate in riserbo fino alla scoperta della nuova voce, emersa ieri.

Massimo Giletti, nel suo video social, ha ricordato di aver parlato delle perquisizioni nella scorsa stagione di Lo Stato delle cose, quando le indagini erano ancora coperte da riserbo. Secondo il conduttore, all’interno di una delle audiocassette è stata trovata una voce molto interessante. Giletti ha aggiunto che quelle perquisizioni non erano fini a se stesse, senza chiarire se la voce coincida con quella del nuovo telefonista.

Le telefonate del 1983

Nelle prime settimane dopo la scomparsa arrivarono numerose telefonate di persone che dicevano di avere notizie di Emanuela. Tra queste, quella di un ragazzo che si presentò come Pierluigi, secondo cui la quindicenne aveva con sé il flauto, e quella di un uomo con inflessione romana che si identificò come Mario. Quest’ultimo raccontò di due giovani incontrate dopo la sparizione, una delle quali usava il nome Barbarella.

Il Corriere della Sera, citando indiscrezioni, ritiene che proprio quest’ultima telefonata possa essere quella sottoposta ai recenti accertamenti fonici.

Il nuovo interlocutore

Il nuovo telefonista avrebbe contattato i familiari una sola volta e dichiarato di disporre di notizie su Emanuela. Secondo le analisi del Ris restituiscono «significativi elementi convergenti», utili a delineare un possibile profilo. Il Corriere della Sera indica che l’uomo potrebbe avere oggi circa settant’anni. Resta da stabilire se abbia avuto un ruolo nella vicenda e se conoscesse altre persone coinvolte.

Gli ulteriori riscontri sono affidati al Nucleo investigativo di Roma, che opera sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia della Procura capitolina.