(Adnkronos) - Un video per salutare i suoi follower e annunciare così la sua morte. E' quanto ha fatto l'influencer americana Christie Miller, che ha deciso di annunciare la propria scomparsa attraverso un filmato preregistrato e pubblicato sui suoi profili social nella sera di martedì 24 novembr...

(Adnkronos) – Un video per salutare i suoi follower e annunciare così la sua morte. E’ quanto ha fatto l’influencer americana Christie Miller, che ha deciso di annunciare la propria scomparsa attraverso un filmato preregistrato e pubblicato sui suoi profili social nella sera di martedì 24 novembre 2026.

“Se state vedendo questo video significa che sono morta”, ha detto all’inizio del filmato.

Miller, 60 anni, aveva scoperto quattro anni fa di aver un tumore al seno, diagnosticato nel giugno del 2022 quando era già al quarto stadio. Nel corso di questi anni ha condiviso tramite i propri profili social il suo percorso e le sue cure. L’anno scorso aveva detto addio al marito, anche lui morto per un cancro.

Proprio lui appare nell’ultimo video condiviso da Miller dopo l’annuncio della sua morte. Poi aggiunge: “Ho superato il velo. Sono seduta con il mio tesoro. Sento una gioia assoluta, senza alcun rimpianto per come ho giocato la partita della vita e per come l’ho vinta”, aggiunge l’influencer.

Poi, il toccante messaggio

finale: “Se vi manco, per favore siate tristi.

È normale essere tristi. Ma siate anche felici del tempo che abbiamo passato insieme. Che fossimo amici di persona, che ci fossimo incontrati per caso o che ci conoscessimo da sempre. Andate là fuori e vivete la vostra vita, sentite la paura e fatelo comunque”.

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