Un violento incendio ha coinvolto la tangenziale del Cairo nel quartiere di Al Warraq. Un camion con bombole di gas è esploso durante l'ora di punta, causando almeno 30 vittime e decine di feriti.

Almeno 30 persone hanno perso la vita e altre 15 sono rimaste ferite nell’esplosione seguita da un vasto incendio che ha interessato una tangenziale del Cairo, nel popoloso quartiere di Al Warraq. L’incidente si è verificato in un punto dove il cavalcavia sovrasta un tunnel, mentre il traffico era intenso a causa dell’ora di punta.

Le dinamiche dell’incidente ad Al Warraq

Un autocarro che trasportava bombole di gas ha preso fuoco dopo essersi ribaltato, innescando una reazione a catena che ha distrutto 27 veicoli, tra cui diverse moto. Le immagini diffuse dai media mostrano colonne di fumo nero e auto completamente carbonizzate. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente potrebbe aver perso il controllo del mezzo per un guasto allo sterzo, urtando una barriera di cemento prima del ribaltamento.

Inizialmente era circolata l’ipotesi che la caduta di un cavo elettrico avesse provocato lo sterzamento improvviso del camion, ma questa teoria è stata ufficiosamente smentita dalla Procura. Gli inquirenti ritengono più probabile che i cavi siano stati danneggiati dalle fiamme stesse. La zona, contigua a Imbaba e situata nel governatorato di Giza, è nota per la congestione cronica del traffico, con oltre 20 milioni di abitanti nella capitale egiziana.

Interventi di soccorso e indagini della Procura

Trentanove ambulanze sono state inviate sul posto per gestire l’emergenza sanitaria, mentre le squadre della Protezione civile hanno lavorato a lungo per domare l’incendio. L’allerta è scattata negli ospedali di Imbaba, Al-Warraq e Bulaq Al-Dakrour, dove sono stati trasferiti i feriti. Il bilancio rimane provvisorio, poiché il conteggio delle vittime prosegue e alcuni corpi, gravemente combusti, richiedono l’identificazione tramite campioni di Dna.

L’Avvocato Generale della Procura di Giza Nord ha guidato un team di magistrati sui luoghi del disastro per effettuare i rilievi tecnici necessari a determinare le cause esatte del sinistro. Una seconda squadra ha interrogato i sopravvissuti negli ospedali per chiarire le circostanze della tragedia e individuare eventuali responsabilità.

Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e il premier Mostafa Madbouly hanno ordinato che venga garantito il sostegno necessario alle famiglie delle vittime e alle persone ricoverate. Questo evento rischia di essere il peggior Incidente stradale mai registrato nella capitale, un dato significativo in una città dove gli incidenti sono frequenti a causa di un parco auto vetusto e infrastrutture stradali spesso inadeguate alla densità di circolazione.