L'ex sindaco trovato morto aveva guidato Leini dal 2019 al 2024 e perso il ballottaggio alle ultime elezioni, poi il ritorno tra i banchi dell'opposizione.

La morte dell’ex sindaco di Leini e attuale consigliere comunale di opposizione ha scosso profondamente la comunità del Torinese. Il 63enne è stato trovato senza vita nel suo studio professionale nella mattinata di mercoledì 25 novembre. Numerosi i messaggi di cordoglio dal mondo politico e istituzionale, a partire dal sindaco Luca Torella, che lo ha ricordato sottolineando il rispetto personale mai venuto meno nonostante le divergenze politiche.

Il cordoglio del sindaco Luca Torella: «Il suo scranno vuoto in Consiglio comunale»

Tra le prime reazioni alla notizia c’è quella dell’attuale sindaco Luca Torella, successore di Pittalis alla guida del Comune e suo avversario politico durante la campagna elettorale. Il primo cittadino ha ricordato il rapporto con il predecessore, sottolineando come le divergenze politiche non avessero mai compromesso la stima personale.

«Questa notizia mi ha completamente raggelato – ha dichiarato Torella – ha sgretolato la mia tranquillità. Quando le persone le conosci personalmente e le frequenti, il dispiacere umano e personale diventa ancora più profondo».

Il sindaco ha ripercorso i momenti di confronto in Consiglio comunale e le discussioni pubbliche, ricordando anche gli incontri più informali. «Abbiamo difeso le nostre idee con veemenza, in sala consiliare, sui giornali, sui social.

Poi, quando ci incontravamo al bar, ci offrivamo reciprocamente il caffè. Perché la politica è una cosa, il rispetto tra le persone è un’altra cosa. Quello deve sempre esserci, e non è mai mancato». Torella ha riconosciuto anche il valore dei contributi portati da Pittalis durante gli interventi dai banchi dell’opposizione. Il suo pensiero è andato infine al posto che l’ex sindaco occupava nell’assemblea cittadina: «Il suo scranno vuoto, in Consiglio comunale, sarà solo apparentemente un’assenza. Sarà la mancanza profonda di un uomo capace, determinato; di una voce critica ma anche costruttiva».

L’ex sindaco Renato Pittalis trovato morto a 63 anni: comunità in lutto a Leini

La comunità di Leini, nel Torinese, è in lutto per la morte di Renato Pittalis, 63 anni, ex sindaco e attuale consigliere comunale di opposizione. L’amministratore è stato trovato senza vita nella mattinata di mercoledì 25 novembre 2026, all’interno del suo studio da geometra in via Maffei. Sulle circostanze del decesso sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Venaria Reale. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe anche quella di un gesto volontario.

Pittalis aveva guidato il Comune dal 2019 al 2024, prima di tornare tra i banchi della minoranza dopo la sconfitta al ballottaggio nelle ultime elezioni amministrative. Faceva parte del movimento civico Cambia Leini con noi e aveva continuato a occuparsi della vita pubblica cittadina anche dopo la conclusione del mandato. In passato aveva presieduto anche l’Unione dei Comuni Nord Est Torino e il Leini Calcio, ricoprendo inoltre il ruolo di vicepresidente di Avviso Pubblico, associazione impegnata nella prevenzione e nel contrasto alle mafie e alla corruzione.