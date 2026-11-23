Un detenuto di 26 anni è stato trovato morto nel carcere di Rebibbia, a Roma, nel pomeriggio del 21 novembre. Il giovane, originario del Bangladesh, aveva già tentato il suicidio a luglio, ma in quell’occasione era stato salvato dagli agenti. La tragedia riaccende l’attenzione sul sovraffollamento dell’istituto e sulle criticità del sistema penitenziario.

Rebibbia, sovraffollamento oltre il 152%: l’allarme del sindacato

La morte del ventiseienne ha riacceso le polemiche sulle condizioni della struttura penitenziaria romana. Come riportato da Roma Today, il segretario generale dell’Osapp, Leo Beneduci, ha denunciato una situazione di sovraffollamento particolarmente critica. Stando ai dati del 21 novembre, nel Nuovo Complesso erano presenti 1.629 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 1.171 posti.

Di questi, 103 risultavano inutilizzabili, facendo scendere la disponibilità effettiva a 1.068 posti. Si registra quindi un’eccedenza di 561 persone, con un tasso di occupazione che supera il 152%. A rendere ancora più complessa la gestione quotidiana, secondo il sindacalista, è anche la carenza di agenti di polizia penitenziaria rispetto alle necessità dell’istituto.

Beneduci ha inoltre richiamato l’attenzione sull’importanza della prevenzione dei suicidi in carcere, soprattutto per chi ha già manifestato comportamenti autolesivi. Il precedente episodio che aveva coinvolto il giovane dimostra, secondo l’Osapp, quanto siano indispensabili un monitoraggio costante e adeguati percorsi di sostegno sanitario e psicologico. Il sindacato chiede quindi interventi concreti da parte dell’amministrazione penitenziaria, con il potenziamento degli organici, maggiori risorse e una riorganizzazione delle strutture.

Detenuto trovato morto a Rebibbia, aveva 26 anni: a luglio il precedente tentativo di suicidio

Tragedia nel carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, a Roma, dove un detenuto di 26 anni, originario del Bangladesh, è stato trovato morto nel pomeriggio di sabato 21 novembre. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 17 nella zona destinata alle attività scolastiche e formative, appeso alla ringhiera di una scala. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un gesto volontario. L’intervento degli agenti della polizia penitenziaria e dei soccorritori sanitari, subito allertati, non è purtroppo bastato a salvargli la vita. A diffondere la notizia è stata l’Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria (Osapp).

Il giovane, che lavorava all’interno dell’istituto occupandosi delle pulizie, aveva già tentato di togliersi la vita nel luglio scorso. In quell’occasione il tempestivo intervento degli agenti e del personale sanitario aveva evitato il peggio.