"Non si è fermato all’alt", immigrato fugge dalla polizia e travolge una 8...

"Non si è fermato all’alt", immigrato fugge dalla polizia e travolge una 8...

Gli incidenti stradali possono capitare e causare danni o addirittura la morte di chi è coinvolto ma è ben diverso se questi vengono provocati deliberatamente mettendo in serio pericolo la vita di altre persone che non avevano nulla a che fare con l’episodio che ha portato alla collisione, in questo caso si commette un atto criminale che deve essere punito dalla legge secondo quanto stabilito.

Immigrato autore di un incidente a Firenze, non si ferma all’alt della Polizia

Un immigrato non si è fermato all’ALT della Polizia ad un posto di blocco in via Torcicoda a Firenze, appena ha visto la volante ha deciso di accelerare la propria corsa e di mettere in atto una serie di manovre pericolose che hanno purtroppo causato danni ad altre persone.

L’uomo infatti mentre stava procedendo a tutta velocità ha persino gettato del materiale per strada, materiale poi scopertosi come buste di cocaina, nel tentativo di fuggire agli agenti. In effetti è fuggito concludendo l’inseguimento ma la Polizia con l’aiuto di YouPol è riuscita a rintracciarlo.

Trovato all’interno di un’auto in un parcheggio è stato arrestato, si è scoperto successivamente che fosse senza fissa dimora ed irregolare sul nostro territorio.

Ora è all’interno della casa circondariale di Firenze Sollicciano in attesa della convalida dell’arresto da parte del giudice.

Immigrato autore di un incidente a Firenze, investe un’anziana di 82 anni

Come se non bastasse l’uomo coinvolto nel mancato rispetto dell’ALT degli agenti non si è limitato a fuggire dagli agenti mettendo in atto manovre azzardate, durante l’inseguimento è stato autore di alcuni tratti di strade del capoluogo fiorentino percorse contromano.

In una di queste manovre, come riporta LiberoQuotidiano, ha investito una signora di 82 anni senza fermarsi a prestarle soccorso. Negli attimi successivi all’investimento è fuggito a piedi facendo perdere le proprie traccie.

Per la signora è stato reso necessario il ricovero ospedaliero in codice rosso, immediato l’intervento degli agenti che hanno poi permesso alla donna di essere soccorsa dal personale sanitario che ha stabilito il ricovero al nosocomio di Careggi.