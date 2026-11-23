18enne accerchiato e accoltellato fuori da scuola: è caccia agli aggressori

18enne accerchiato e accoltellato fuori da scuola: è caccia agli aggressori

18enne accoltellato all'uscita da scuola a Carpi: accerchiato da una decina di ragazzi, è stato colpito con una mazza e raggiunto da quattro coltellate alla schiena.

Violenta aggressione all’uscita da scuola a Carpi, nel Modenese, dove un ragazzo di 18 anni è stato accerchiato da un gruppo di giovani, picchiato con una mazza e raggiunto da diverse coltellate alla schiena. L’agguato si è consumato davanti a decine di studenti, mentre gli aggressori si sono dati alla fuga. Sull’accaduto indaga la polizia, al lavoro per identificare i responsabili.

Aggressione all’uscita da scuola, 18enne accerchiato e accoltellato da un gruppo di giovani

Un violento episodio si è verificato sabato, intorno alle 13, a Carpi, in provincia di Modena, dove un ragazzo pakistano di 18 anni è stato aggredito e ferito con diverse coltellate mentre si trovava all’uscita da scuola. L’episodio, avvenuto davanti a numerosi studenti, ha avuto luogo nella zona compresa tra l’istituto Meucci, il piazzale delle Piscine e un fast food, non lontano dalla fermata degli autobus frequentata dagli alunni del polo scolastico.

Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da Sky Tg24, il giovane sarebbe stato circondato da una decina di ragazzi, apparentemente suoi coetanei, vestiti di scuro e con il volto parzialmente nascosto da sciarpe. Gli aggressori lo avrebbero prima spinto a terra, per poi colpirlo ripetutamente con pugni, calci e una mazza. Successivamente sarebbero arrivate anche diverse coltellate, quattro delle quali alla schiena, oltre a due colpi alla testa.

Terminata l’aggressione, il gruppo si è allontanato rapidamente.

Il ricovero in ospedale e le indagini: il sindaco condanna l’aggressione

Dopo l’intervento dei soccorsi, il 18enne è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara, dove è stato ricoverato nel reparto di Medicina d’urgenza. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulterebbe in pericolo di vita, anche se i medici pare abbiano stabilito una prognosi di trenta giorni. Sulla vicenda stanno lavorando il Commissariato di Polizia di Carpi e la Squadra Mobile, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica e a risalire all’identità dei responsabili.

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco di Carpi, Riccardo Righi, che ha espresso una ferma condanna: «Un episodio grave e inaccettabile, che condanno con fermezza». Il primo cittadino ha poi rivolto un pensiero al giovane ferito, augurandogli una pronta guarigione, e ha manifestato fiducia nel lavoro degli investigatori. «Le scuole devono essere luoghi sicuri, dentro e fuori», ha sottolineato, ribadendo la necessità di collaborare con le istituzioni e le forze dell’ordine per evitare che simili episodi possano ripetersi.