Mangiatoie automatiche, tracker GPS e telecamere promettono tranquillità, ma non tutti i dispositivi smart per animali la garantiscono. Criteri, checklist e segnali d'allarme per scegliere bene.

I dispositivi smart per animali domestici sono oggetti connessi che automatizzano o monitorano una parte della cura quotidiana: le mangiatoie programmabili distribuiscono il cibo, i tracker localizzano l’animale, le telecamere permettono di osservarlo a distanza. Tutti hanno in comune una componente elettronica, una connessione di rete e un’app di controllo.

La scelta richiede attenzione perché un guasto o una falla ricadono su un essere vivente e sui dati di chi lo possiede.

Una mangiatoia bloccata può lasciare un gatto senza cibo, un tracker scarico non serve nel momento del bisogno, una telecamera mal protetta espone l’interno della casa. L’articolo esamina sicurezza, privacy, standard di connessione, app, batteria e materiali, e si chiude con una checklist.

Sicurezza dell’animale: meccanica e materiali

Per una mangiatoia automatica il primo criterio è la robustezza meccanica.

Conviene preferire vaschette in acciaio inox o ceramica, più facili da igienizzare e meno soggette a batteri della plastica graffiata. Se si sceglie la plastica, deve essere dichiarata per uso alimentare e priva di BPA. Il serbatoio dovrebbe avere un sistema anti-inceppamento e un coperchio che un animale curioso non riesca ad aprire.

Un requisito spesso trascurato è l’alimentazione di riserva: i modelli con batterie tampone continuano a erogare i pasti in caso di mancanza di corrente o di rete.

Nei tracker contano il peso, rapportato alla taglia dell’animale, i bordi arrotondati, il fissaggio a collare con chiusura di sicurezza e la resistenza all’acqua, indicata con la sigla IP (per esempio IP67).

Privacy e protezione dei dati nelle telecamere e nelle app

Una telecamera per animali trasmette immagini e spesso audio dall’ambiente domestico. Va quindi valutata come qualunque dispositivo di videosorveglianza. Sono requisiti minimi l’autenticazione a due fattori, la cifratura dei flussi video, la possibilità di cambiare la password predefinita e aggiornamenti di sicurezza del firmware dichiarati dal produttore.

Nell’Unione europea i produttori sono tenuti al rispetto del GDPR: l’informativa deve indicare quali dati vengono raccolti, dove sono conservati e per quanto tempo. Per i tracker la posizione dell’animale è un dato che rivela le abitudini di chi lo accompagna. Conviene verificare se la registrazione è locale (scheda di memoria) o in cloud, e se il cloud richiede un abbonamento. Un’app che chiede permessi non pertinenti, come contatti o microfono senza motivo, è un campanello d’allarme.

Standard di connessione e affidabilità

La connessione determina l’uso reale del dispositivo. Mangiatoie e telecamere usano di norma il Wi-Fi a 2,4 GHz, più stabile attraverso i muri ma spesso incompatibile con reti a sola banda 5 GHz. Alcuni prodotti usano il Bluetooth, con portata limitata a pochi metri, adatto a un controllo ravvicinato ma non alla gestione da remoto.

I tracker si dividono in due famiglie. Quelli GPS con SIM funzionano su rete cellulare, coprono grandi distanze e richiedono un abbonamento. Quelli Bluetooth sfruttano la vicinanza di altri dispositivi compatibili e non hanno costi ricorrenti, ma la precisione dipende dalla densità di utenti nella zona. In aree rurali la seconda soluzione può risultare inefficace. Una buona app mostra lo stato di connessione, invia avvisi se il dispositivo è offline e conserva lo storico degli eventi, per esempio l’orario di ogni erogazione di cibo.

Durata della batteria: cosa chiedere davvero

L’autonomia dichiarata è calcolata in condizioni ideali. Nei tracker GPS dipende dalla frequenza di aggiornamento della posizione: più è alta, più la batteria si consuma, e la differenza può essere di giorni. Per questo conviene cercare i valori in modalità di tracciamento attivo, non solo in standby. Una ricarica frequente porta a dimenticanze e rende il dispositivo inutile proprio quando serve.

Nelle mangiatoie l’alimentazione a rete con batterie di backup è preferibile alle sole pile. Le telecamere a batteria vanno valutate per la facilità di sostituzione. Un segnale utile è la presenza di avvisi di batteria scarica nell’app, con soglie configurabili.

Checklist dei requisiti minimi e segnali d’allarme

Prima dell’acquisto conviene verificare i punti seguenti:

marcatura CE e istruzioni in italiano;

e istruzioni in italiano; materiali a contatto con il cibo dichiarati idonei;

alimentazione di riserva per le mangiatoie;

grado di protezione IP per tracker e telecamere esterne;

app con autenticazione sicura e informativa privacy chiara;

costi di abbonamento esplicitati prima dell’acquisto;

garanzia legale e assistenza raggiungibile.

Sono invece segnali d’allarme i prodotti senza marchio identificabile, le app che non risultano aggiornate, le promesse di autonomia di settimane senza specificare le condizioni, le recensioni tutte identiche e l’assenza di un indirizzo del produttore. Anche le funzioni superflue, come il riconoscimento di emozioni dell’animale senza alcuna base verificabile, indicano spesso un gadget più orientato al marketing che alla cura.

Un consiglio pratico finale: dopo l’acquisto, per i primi giorni tenere in parallelo il metodo tradizionale, cioè ciotola piena o collare con targhetta, e mettere alla prova il dispositivo in condizioni controllate. Se mantiene le promesse su connessione, avvisi e batteria, può sostituire gradualmente la routine manuale.