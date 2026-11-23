Il voto generale spagnolo del 29 novembre potrebbe cambiare la politica non solo a Madrid, ma anche nella regione industriale settentrionale dei Paesi Baschi, dove la questione dell’indipendenza torna a dividere. Una coalizione di destra è sulla strada per formare il prossimo governo, ma i sondaggi nella regione danno una forte crescita alla coalizione di sinistra separatista EH Bildu.

La regione, che conta 2,2 milioni di abitanti, si è allontanata negli ultimi dieci anni dall’associazione con ETA, il gruppo armato che ha condotto per decenni una campagna di violenza prima di sciogliersi nel 2018. Il territorio è oggi considerato una delle regioni più progressiste e dinamiche della Spagna, con sede a Bilbao di Iberdrola e BBVA.

La sfida al partito storico dei Paesi Baschi

Nella regione il voto è anche una competizione per decidere chi guiderà il rapporto con Madrid. EH Bildu sfida il predominio del centrodestra del Partito Nazionalista Basco (PNV), che da 45 anni adotta un approccio pragmatico all’autonomia. Il PNV è legato al mondo imprenditoriale della regione, che vale circa il 6% dell’economia spagnola.

Secondo un sondaggio di fine ottobre dell’Ufficio di Prospezione Sociologica del governo basco, EH Bildu otterrebbe sette dei 18 seggi assegnati ai Paesi Baschi nel Parlamento spagnolo. Il PNV ne otterrebbe quattro, il peggior risultato in una elezione generale dal ritorno della democrazia, con meno dei cinque deputati necessari per costituire un proprio gruppo parlamentare.

Il deputato di EH Bildu Gorka Elejabarrieta, candidato in Gipuzkoa, ha detto: «The majority of the Basque Country is socially progressive and sovereigntist», aggiungendo che «Our coalition and movement bring together those two ideas, which are hegemonic in Basque society».

Dal sociale alla sovranità

Secondo la scienziata politica Eva Silván, Bildu ha avviato una evoluzione dopo che molti elettori baschi hanno votato per Podemos nel 2015. Il partito si presenta ora come un’opzione «fresh» accanto al PNV, percepito da molti giovani come distante dalle loro preoccupazioni. Elejabarrieta ha affermato che l’indipendenza resta nell’ideologia del partito, pur non occupando più un posto centrale nell’agenda.

Lo scontro con un eventuale governo di destra

Un governo guidato dal PP di Alberto Núñez Feijóo vorrebbe rafforzare la presenza dello Stato centrale nei Paesi Baschi e ha proposto lo scioglimento dei partiti che promuovono l’indipendenza. Elejabarrieta ha avvertito che, in caso di attacchi all’autogoverno, la coalizione opporrà resistenza, aggiungendo che qualsiasi tentativo di indebolire le istituzioni basche farebbe crescere il sostegno all’indipendenza.