Il regista pugliese Paolo Strippoli racconta l’accoglienza statunitense del suo film L’estranea, scelto dall’Italia per la corsa all’Oscar come miglior film internazionale. L’attore Dwayne Johnson, noto come The Rock, ha sostenuto pubblicamente l’opera, che all’estero circola con il titolo The Spiral.

Il sostegno di The Rock e la proiezione a Beverly Hills

Secondo quanto riferito all’ANSA, Johnson ha visto il film due volte di fila ed è stato colpito dalla pellicola, che ha definito “È un film ipnotico”. L’attore ha raccontato di aver riempito pagine di appunti e di aver passato quasi un’ora al telefono con Strippoli durante l’estate. Il regista e Johnson sono seguiti dalla stessa agenzia, la William Morris Endeavor (Wme), che ha suggerito all’attore di vedere il film.

La presentazione si è tenuta al Chaplin Theater di Beverly Hills, davanti a critici, giurati dell’Academy e rappresentanti delle istituzioni italiane.

Durante la serata, la console generale d’Italia Raffaella Valentini ha elogiato Strippoli e la nuova generazione di autori italiani. Strippoli, dal canto suo, ha detto di essere “Sono stravolto ma felice” e ha aggiunto “Sarebbe un sogno” riferendosi all’ipotesi di dirigere Johnson in futuro.

Il remake americano e il ritorno del genere horror

L’acquisizione dei diritti di distribuzione e di remake da parte di New Line Cinema non preoccupa il regista, che si dice felice che il film abbia una vita propria in un altro Paese. Il film racconta 26 anni di storia intima di una famiglia, scanditi anche da eventi della storia collettiva italiana. Strippoli ha spiegato di non voler dirigere il remake: “Il remake lo vedrò da spettatore”.

Il regista ha inoltre auspicato che il successo del film segni un cambiamento nell’industria cinematografica italiana, sostenendo che per oltre trent’anni il cinema di genere è mancato nelle sale. Ha affermato che servono due o tre anni in cui l’industria riporti davvero il genere nelle sale. Per il titolo internazionale, la coproduzione francese con L’Étranger di François Ozon, tratto dal romanzo di Albert Camus, ha imposto la scelta di The Spiral al posto della traduzione letterale.