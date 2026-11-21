MotoGp, Bezzecchi in pole e cambia l'orario della gara Sprint: a che ora si c...

MotoGp, Bezzecchi in pole e cambia l'orario della gara Sprint: a che ora si c...

(Adnkronos) - E' di Marco Bezzecchi la pole position nel Gp del Portogallo di MotoGp, penultimo appuntamento del Mondiale. Il pilota italiano dell'Aprilia ha fermato il crono in 1.37.201, nuovo record della pista, piazzandosi davanti di quasi mezzo secondo, alla Ducati ufficiale di Marc Marquez (+...

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E’ di Marco Bezzecchi la pole position nel Gp del Portogallo di MotoGp, penultimo appuntamento del Mondiale. Il pilota italiano dell’Aprilia ha fermato il crono in 1.37.201, nuovo record della pista, piazzandosi davanti di quasi mezzo

secondo, alla Ducati ufficiale di Marc Marquez (+0.494), leader del mondiale. Terzo posto per il pilota del team VR46 Fabio Di Giannantonio a +0.622.

Chiude solo settimo Jorge Martin con l’altra Aprilia. Partirà, invece, dalla quarta casella Raul Fernandez, davanti ad Alex Marquez e Pedro Acosta. In terza fila, dietro a Martin, ci saranno Fermin Aldeguer e Johann Zarco.

La gara Sprint è in programma alle 15.30, in anticipo di mezz’ora rispetto al previsto a causa del maltempo in arrivo sul circuito di Portimao.

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