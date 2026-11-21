Verissimo, sabato 21 novembre: gli ospiti e le interviste di oggi

Verissimo, sabato 21 novembre: gli ospiti e le interviste di oggi

(Adnkronos) - Verissimo torna oggi, sabato 21 novembre, e domani, domenica 22 novembre, con un nuovo doppio appuntamento del weekend in compagnia di Silvia Toffanin e i suoi ospiti. A Verissimo intensa intervista per la conduttrice Filippa Lagerbäck, in libreria con 'La vita che c’è'. Sarà ...