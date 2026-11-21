Trump afferma: ho "ottimi rapporti" con Xi e Putin

Trump afferma: ho "ottimi rapporti" con Xi e Putin

Washington, 21 nov. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha elogiato i suoi “fantastici rapporti” con il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin, affermando che i legami personali contribuiscono a mantenere gli Stati Uniti al sicuro. “Ho rapporti fantastici con Putin. Questa è un’ottima cosa. Ho rapporti fantastici con il presidente Xi.

Questa è un’ottima cosa. E il nostro Paese è al sicuro grazie a questo”, ha dichiarato Trump in una conferenza stampa. Durante un briefing alla Casa Bianca, il presidente ha anche accennato alla Corte penale internazionale “fuori controllo”, al destino dell’ex presidente di Nvidia Jensen Huang e a un accordo con la Cina sulle misure di sicurezza per l’intelligenza artificiale.