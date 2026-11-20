Milano, 20 nov. (askanews) – Nigel Farage, leader del partito di estrema destra Reform UK, afferma che gli accordi conclusi dal Primo Ministro Andy Burnham con l’Unione Europea costituiscono una “violazione delle sue promesse” e sono “assolutamente vergognosi”. “Ha aperto il vaso di Pandora e credo che rimarrà molto, molto sorpreso dalla reazione che ne deriverà”, dichiara Farage durante una conferenza stampa a Bruxelles, città in cui si è recato proprio mentre Burnham partecipava al vertice UE-Regno Unito.

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