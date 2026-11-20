Milano, 20 nov. (askanews) – Operazioni di ricerca dell’esercito polacco nei pressi dei villaggi di Nowy Lipowiec e Rudnik, nel sud-est del Paese, dopo la caduta di quelli che secondo Varsavia sarebbero due missili russi.Le autorità polacche hanno confermato il ritrovamento di un missile da crociera Kh-101 a Nowy Lipowiec.

Non si registrano feriti.Il ministro della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha giudicato “improbabile” che l’episodio sia una coincidenza, sottolineando come nella zona fossero riuniti, in occasione di esercitazioni militari, i ministri della Difesa di Polonia, Francia, Regno Unito, Estonia e Lituania.