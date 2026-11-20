Milano, 20 nov. (askanews) – L’Unicef, agenzia dell’Onu per l’infanzia, denuncia una strage di bambini in Ucraina negli ultimi mesi: tra gennaio e ottobre almeno 114 bambini sono stati uccisi e 1.030 feriti, una cifra che supera nettamente i dati dell’anno scorso.”Si tratta di bambini le cui vite sono state stroncate o sono state cambiate per sempre – dice Louise Wateridge, portavoce dell’Unicef – Il numero di bambini uccisi quest’anno ha già superato di oltre il 20 per cento il totale registrato nell’intero 2025, mentre il numero di bambini feriti è aumentato di quasi il 60 per cento rispetto allo scorso anno”.Questi dati riguardano esclusivamente le vittime verificate da una missione di monitoraggio dell’Onu in Ucraina, il numero reale è dunque probabilmente più elevato.”Missili e droni continuano a mettere a rischio bambini e famiglie nelle loro case, nelle loro scuole e nelle loro comunità – aggiunge la portavoce – e questo sta accadendo in tutto il Paese”

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