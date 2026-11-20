Roma, 20 nov. (askanews) – “L’artrite reumatoide colpisce anche i più giovani, i quali devono ridisegnare la propria vita. Spesso i sistemi socioassistenziali regionali non riescono ad ascoltare tutte le esigenze, parlo di quelle non solo farmacologiche, e il paziente va certamente coinvolto di più ai tavoli. Riguardo ai sintomi, il dolore è un aspetto spesso trascurato ma chi ne è molto soggetto molte volte non riesce a vivere appieno la propria vita e ha bisogno di aiuto.

Anche alla luce delle patologie croniche, il sistema sanitario deve inquadrare bene i vari bisogni, espressi da tutte le parti coinvolte in un contesto di disagio, tenendo conto delle varie competenze necessarie e presenti in grado di decidere le azioni. In questa situazione, il progetto Value for Care può aiutare a fare letteratura sanitaria e giovare ai pazienti, che diventano più artefici della diagnosi nel rapporto col medico, a partire dal medico di base” .

Lo ha detto Silvia Tonolo, presidente di ANMAR, a The Watcher Talk Salute, format di Urania News.