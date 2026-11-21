La Questura di Torino ha diffidato gli artisti annunciati per il concerto dei trent'anni del centro sociale Askatasuna, sgomberato a dicembre 2025. L'evento, previsto in piazza Santa Giulia nel quartiere Vanchiglia, include dibattiti internazionali e performance musicali, scatenando una dura reazione del centrodestra che parla di provocazione e chiede verifiche urgenti sui permessi.

Un’ombra si allunga sui festeggiamenti per i trent’anni del centro sociale Askatasuna. La Questura di Torino ha infatti diffidato gli artisti che avrebbero dovuto esibirsi questa sera, dalle ore 20, in piazza Santa Giulia, nel cuore del quartiere Vanchiglia. Il nodo centrale riguarda le autorizzazioni: stando a quanto emerso, mancherebbero i necessari permessi amministrativi per lo svolgimento dell’iniziativa, un dettaglio che trasforma una giornata di celebrazione in un caso di ordine pubblico e politico.

Il programma tra musica e dibattito internazionale

La giornata-evento, pensata per ricordare l’occupazione dello stabile di corso Regina Margherita 47 avvenuta nell’ottobre del 1996, prevedeva un mix di momenti culturali e ludici. Si sarebbe aperta alle 17 con il dibattito intitolato “Cambia il vento: l’Europa in movimento contro carovita e guerra“, moderato da figure come Mia Vujovic e Victor Serri, con ospiti provenienti da Francia, Albania, Spagna e Serbia.

L’obiettivo dichiarato era raccontare le mobilitazioni studentesche e sociali europee contro il caro vita e il riarmo.

Per la serata erano attesi nomi noti del panorama musicale italiano, tra cui Willie Peyote, Johnson Righeira e Murubutu, affiancati da Carlo Magno, Giorgio Nieloud, Errico Cantamale e dal dj set degli The Sweet Life Society. L’annuncio ufficiale prometteva anche “Durante tutta la giornata, ci saranno bar e griglia a prezzi popolari, distro e banchetti informativi“, delineando un quadro di socialità diffusa che ora rischia di non concretizzarsi nelle modalità previste a causa dell’intervento delle forze dell’ordine.

L’offensiva politica e gli esposti in Procura

La notizia della festa ha innescato una reazione immediata da parte del centrodestra, che ha definito l’evento una provocazione verso i cittadini torinesi e le Forze dell’Ordine. Futuro Nazionale, tramite il coordinatore Enrico Forzese, ha presentato un esposto alla Procura chiedendo verifiche stringenti sulla regolarità dei titoli concessori, sulla sicurezza delle strutture e sulla gestione dell’affollamento. La posizione è netta: “Se i permessi non ci sono, il Comune di Torino ha il dovere di intervenire tempestivamente contro l’iniziativa, altrimenti dica apertamente di essere complice“.

Sulla stessa linea la consigliera comunale della Lega, Elena Maccanti, che ha annunciato un’interpellanza urgente indirizzata al sindaco Stefano Lo Russo. Per Maccanti, “Dopo anni di violenze, devastazioni e aggressioni alle Forze dell’Ordine, adesso a Torino si festeggiano persino i 30 anni di Askatasuna“. Critiche analoghe arrivano da Alessandra Binzoni di Fratelli d’Italia, che ha stigmatizzato la presunta disparità di trattamento rispetto ad altre associazioni, definendo l’eventuale tolleranza verso l’antagonismo un messaggio pericoloso per la legalità.

Il futuro dell’ex sede dopo lo sgombero

Il contesto storico dell’evento ruota attorno allo stabile di corso Regina Margherita, occupato per quasi tre decenni fino allo sgombero del 18 dicembre 2025. Da allora, l’area è rimasta presidiata dalle forze dell’ordine, mentre il Comune di Torino ha avviato un percorso di riqualificazione. È stato pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse finalizzate a destinare l’immobile ad attività sociali e aggregative, con l’intento di recuperare l’edificio senza lasciarlo in uno stato di abbandono.

Il termine per presentare le proposte si è chiuso il 9 novembre, registrando la candidatura di nove progetti. Questa fase di transizione istituzionale rende ancora più delicata la gestione simbolica dello spazio circostante, dove si è svolta la manifestazione. Mentre la politica discute di permessi e precedenti giudiziari, la città osserva come verrà gestito il passaggio dall’occupazione informale alla potenziale nuova destinazione sociale dell’ex Asilo degli Gnomi, un luogo che per trent’anni ha rappresentato un punto fermo per l’autonomia torinese e che ora cerca una nuova identità sotto l’egida pubblica.