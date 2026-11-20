Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato ad Ancona: avrebbe primo partecipato a uno scippo in piazza Cavour, poi avrebbe aggredito un infermiere in ospedale.

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato ad Ancona: avrebbe primo partecipato a uno scippo in piazza Cavour, poi avrebbe aggredito un infermiere in ospedale. Ecco tutti i dettagli di quanto accaduto.

Ancona, prima chiede aiuto ai soccorritori, poi aggredisce un infermiere in ospedale

Il tutto sarebbe cominciato intorno alle ore 21.30 in piazza Cavour, ad Ancona, dove un ragazzo di 20 anni avrebbe preso parte a uno scippo terminato poi con un pestaggio.

Secondo quanto ricostruito sino a ora, il giovane, assieme a un marocchino di 28 anni, avrebbe strappato una collanina dal collo di un 30enne straniero, il quale si trovava seduto su una panchina. L’uomo, che pare fosse arrivato ad Ancona a bordo di una nave mercantile in partenza il giorno successivo, si trovava in compagnia di alcuni colleghi.

Da lì sarebbe iniziato il pestaggio ai danni dei due presunti rapinatori. Sul luogo sono giunte diverse pattuglie di polizia e carabinieri, militari dell’Esercito e i mezzi del 118, con la Croce Rossa di Ancona, l’Avis di Montemarciano e l’automedica del Crass. Il 20enne però, probabilmente ubriaco, avrebbe cominciato a dare in escandescenze e quando finalmente sono riusciti a bloccarlo, è stato portato all’ospedale regionale di Torrette dove però avrebbe sferrato un pugno a un infermiere, provocandogli una ferita guaribile in circa 3 giorni.

Ancona, prima chiede aiuto ai soccorritori, poi aggredisce un infermiere in ospedale: arrestato un 20enne

Come appena visto, un ragazzo di 20 anni avrebbe prima partecipato a uno scippo, per poi essere picchiato dai colleghi dell’uomo al quale avrebbe strappato dal collo una collanina. Una volta portato in ospedale avrebbe però sferrato un pugno a un infermiere. Il ragazzo è stato arrestato e trattenuto in ospedale piantonato dai militari, in attesa di ulteriori provvedimenti. Sono in corso le indagini per fare piena luce su quanto accaduto.