Una scritta minacciosa contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e i presidenti delle comunità ebraiche di Roma e Milano è comparsa su un muro nel quartiere Marconi, nella Capitale. A denunciare l’episodio, avvenuto il 19 novembre, è stata l’ambasciata israeliana in Italia. Ecco cosa è successo e le reazioni dopo la comparsa del messaggio.

“Netanyahu appeso con i suoi servi”, scritta choc a Roma: interviene l’ambasciata israeliana

Come riportato da Roma Today, una nuova scritta dai contenuti minacciosi è comparsa nella Capitale, nel quartiere Marconi, prendendo di mira il premier israeliano Benjamin Netanyahu e due rappresentanti della comunità ebraica italiana. La frase, tracciata con vernice rossa su un muro di via Antonio Lo Surdo, recita: «Netanyahu appeso insieme ai suoi servi Meghnagi e Fadlun».

Il messaggio fa riferimento anche a Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, e a Victor Fadlun, alla guida di quella romana.

A rendere noto l’episodio, giovedì 19 novembre, è stata l’ambasciata israeliana in Italia attraverso un post su X, nel quale ha definito le scritte antisemite e contestato il tentativo di presentarle come una forma di antisionismo.

«Scritte antisemite nel cuore di Roma, ancora una volta con il tentativo di farle passare per antisionismo. Ad Amnesty Italia chiediamo: è questa la libertà di espressione che intendete difendere? La libertà di odiare gli ebrei?», si legge nella dichiarazione della rappresentanza diplomatica. Il riferimento ad Amnesty International è legato alle critiche espresse dall’organizzazione nei confronti del disegno di legge contro l’antisemitismo, approvato definitivamente dal Parlamento il 17 novembre.

Le reazioni dopo l’approvazione del ddl antisemitismo: avviata la rimozione

La comparsa del messaggio arriva a poche ore dall’approvazione definitiva della nuova legge, che introduce nell’ordinamento italiano la definizione operativa di antisemitismo elaborata dall’IHRA (Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto). Il provvedimento ha ottenuto 147 voti favorevoli, 93 contrari e cinque astensioni. Amnesty International aveva manifestato preoccupazione per le possibili conseguenze sulla libertà di espressione, sostenendo che la definizione adottata rischierebbe di sovrapporre l’antisemitismo alle legittime critiche nei confronti delle politiche israeliane. Una posizione contestata da Victor Fadlun, che il 18 novembre aveva accolto positivamente il via libera parlamentare: «Un traguardo importante, perché fissa il principio per cui l’uso dei due pesi e due misure ai danni di Israele e degli ebrei va ben oltre il diritto di critica, tutelato in modo esplicito nel testo appena approvato e nella stessa dichiarazione IHRA, e si configura invece come vera e propria manifestazione di antisemitismo».

Sull’accaduto è intervenuto anche Nicolae Eitan Galea, presidente dell’Osservatorio Israele, che ha espresso solidarietà a Meghnagi e Fadlun, definendo le minacce «un attacco all’intera comunità ebraica italiana» e auspicando che i responsabili vengano identificati. Nel frattempo, anche il Municipio XI, in collaborazione con l’Ufficio Decoro di Roma Capitale, si è attivato per procedere alla cancellazione della scritta.