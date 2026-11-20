Diciassette anni fa Maurizio era così piccolo da stare nel palmo di una mano. Oggi è lui a sollevare tra le braccia la dottoressa Antonella Filannino, neonatologa della Terapia intensiva neonatale del Policlinico di Bari. Due fotografie, scattate a distanza di quasi vent’anni, raccontano la storia di un bambino nato prematuramente nel 2009 e rimasto quasi tre mesi in reparto.

La vicenda è tornata alla luce in occasione della Giornata mondiale della prematurità, celebrata il 15 novembre.

Una nascita alla 25esima settimana e 83 giorni di ricovero

Maurizio nacque alla 25esima settimana di gravidanza, quando il suo organismo non era ancora pronto a vivere fuori dal grembo materno. Nei primi giorni il peso era sceso da 900 grammi a poco più di 700.

Il ricovero in terapia intensiva durò 83 giorni, durante i quali il piccolo ebbe un arresto cardiaco e complicanze renali e intestinali. Il percorso fu seguito dall’équipe del reparto diretto dal professor Nicola Laforgia, insieme alla giovane specializzanda Filannino, che ricorda ancora il desiderio di tenere in vita un bambino così piccolo.

Anche la famiglia visse settimane difficili. I genitori, provenienti dalla provincia di Lecce, si trasferirono per tre mesi a Bari per stare accanto al figlio il più possibile. Dopo le dimissioni tornarono più volte in ospedale per salutare chi lo aveva curato, e la dottoressa mantenne un rapporto costante con la madre, Lucia.

Come sono cambiate le cure per i neonati prematuri

In diciassette anni il reparto è cambiato. Accanto alla crescita degli organi, oggi si osserva con attenzione lo sviluppo psichico del neonato, la protezione del sistema nervoso immaturo e il riconoscimento del dolore. Tra le attività introdotte ci sono la musicoterapia e la lettura ad alta voce, con volontari che insegnano alle mamme a leggere filastrocche così che il bambino riconosca la loro voce. Da qualche anno è presente anche una psicologa, per alcune ore al giorno, a sostegno di famiglie che affrontano ricoveri di settimane o mesi.

Laforgia parla di un’alleanza terapeutica tra medici e genitori. Il professore ricorda di aver avuto fin dal primo momento un ottimo rapporto con la famiglia di Maurizio. Le conoscenze acquisite e il lavoro con i ginecologi permettono oggi di curare i bambini molto prematuri fin dalla nascita. Gli ospedali, sostiene, dovrebbero somigliare a una casa: luci basse, pochi rumori e possibilità per i genitori di restare con il figlio per tutto il tempo che desiderano.

Il messaggio della madre di Maurizio

In occasione della Giornata mondiale, Lucia ha voluto ripercorrere quei primi 83 giorni e ringraziare il professor Laforgia, i suoi collaboratori e tutto il personale della TIN. Ha pensato soprattutto ai genitori che oggi siedono accanto al letto di un neonato, come aveva fatto lei diciassette anni fa. “Mi auguro di poter fare coraggio a tutti i genitori. Un forte abbraccio.”