Una serata di allerta all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, dove il traffico aereo si è fermato per alcune ore a causa della possibile presenza di droni nello spazio aereo intorno allo scalo. Il capoluogo ligure ha vissuto momenti di forte tensione, con voli sospesi e passeggeri in attesa a terra.

Alle 20.10 è stata emessa una interdizione al volo sullo spazio aereo dello scalo.

Il provvedimento è rientrato poco dopo le 22, al termine di tutti i controlli. Nel frattempo lo scalo è rimasto chiuso dalle 19 alle 23, con decolli sospesi, arrivi in ritardo e verifiche in corso.

Il volo Ita bloccato in pista

Il primo ufficiale del volo AZ1392, pronto al decollo per Roma Fiumicino, ha comunicato ai passeggeri che la partenza non poteva avvenire: «Non possiamo decollare, c’è un’emergenza droni in aeroporto».

L’Airbus A220 di Ita Airways è rimasto fermo sulla pista, e i passeggeri sono stati fatti sbarcare per poi essere rimbarcati sul velivolo. Molti di loro, secondo quanto emerso, hanno reagito con preoccupazione più che con proteste, ricordando i casi di scali europei colpiti da droni, come quelli tedeschi e alcuni aeroporti lettoni.

Anche altri voli, in arrivo e in partenza, hanno subito ritardi, e alcuni hanno rischiato di essere dirottati verso altri scali del Nord Ovest.

Le ricostruzioni e le indagini

La prima ricostruzione si basa sulla testimonianza degli operatori della torre di controllo, che hanno notato due velivoli a pilotaggio remoto in avvicinamento, con le luci di posizione accese: uno da est e uno da ovest. Il sistema radar dell’aeroporto non ha però individuato alcuna traccia, e anche le pattuglie della Polizia di frontiera, subito mobilitate per presidiare l’area, non hanno trovato nulla.

Enac e Polizia di frontiera proseguono gli accertamenti per stabilire se si sia trattato di un tentativo reale di mettere in difficoltà lo scalo. Lo scalo ha attivato un Notam, un avviso ufficiale temporaneo rivolto a piloti e operatori aeronautici, che però non indica le cause della chiusura dello spazio aereo.