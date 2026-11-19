Fiona è morta, l'ippopotamo star dei social aveva ingoiato un cappello di lana

Fiona è morta, l'ippopotamo star dei social aveva ingoiato un cappello di lana

(Adnkronos) - Fiona, ippopotamo star dello zoo di Cincinnati, è morta. "Siamo sotto choc", ha dichiarato Dave Jenike, direttore dello zoo. "Non ci aspettavamo questo esito. Ha lottato fino a quando non ce l’ha più fatta". Il personale veterinario ha fatto tutto il possibile per soccorrere l'i...

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Fiona, ippopotamo star dello zoo di Cincinnati, è morta. “Siamo sotto choc”, ha dichiarato Dave Jenike, direttore dello zoo. “Non ci aspettavamo questo esito. Ha lottato fino a quando non ce l’ha più fatta”.

Il personale veterinario ha fatto tutto il possibile per soccorrere l’ippopotamo che la scorsa settimana ha ingerito un cappello finito per sbaglio nel suo recinto.

Nonostante i numerosi tentativi di rimuovere il cappello dall’apparato digerente, l’oggetto ha provocato danni irreversibili. Lo staff ha continuato a prestare le cure per salvare Fiona, ma le manovre non hanno prodotto il risultato sperato.

“Il nostro team ha fatto tutto il possibile, ma il suo corpo non ce la faceva più a lottare”, ha dichiarato Jenike.

“Era profondamente amata dalla sua famiglia dello zoo e da moltissime altre persone in tutto il mondo. La sua perdita sarà profondamente sentita da tantissime persone”.

Fiona, che avrebbe compiuto 10 anni a gennaio, “è stata un vero dono”, ha dichiarato Thane Maynard, presidente esecutivo del consiglio di amministrazione dello zoo di Cincinnati.

“In tutta la mia vita non ho mai conosciuto un animale così amato”. Fiona era diventata una celebrità internazionale nel 2017, quando era nata con sei settimane di anticipo, registrando un peso record di soli 13 chilogrammi (di solito, alla nascita, un ippopotamo ne pesa circa 45). Fiona era riuscita a sopravvivere contro ogni previsione grazie soprattutto alle cure continue che hanno coinvolto numerosi veterinari e persino infermieri pediatrici del vicino ospedale.

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