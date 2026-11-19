Mosca e Tbilisi tornano a parlarsi: incontro a Minsk tra Galuzin e Zurabashvili

Mosca e Tbilisi tornano a parlarsi: incontro a Minsk tra Galuzin e Zurabashvili

Giovedì, nella capitale bielorussa Minsk, Russia e Georgia hanno ripreso un dialogo diretto che mancava da tempo. Il ministero degli Esteri russo ha comunicato l’esito dell’incontro, che segna un primo passo verso una maggiore comunicazione tra i due Paesi. Tra loro non esistono relazioni diplomatiche dal breve conflitto armato del 2008, un episodio che continua a pesare su ogni tentativo di avvicinamento.

Il contrasto di fondo riguarda il riconoscimento di Abkhazia e Ossezia del Sud, due regioni separatiste che Mosca ha riconosciuto come Stati indipendenti. Tbilisi considera questi territori parte integrante della propria sovranità e non accetta la decisione russa.

Il colloquio di Minsk tra Galuzin e Zurabashvili

Al tavolo si sono seduti Mikhail Galuzin, vice ministro degli Esteri russo, e Giorgi Zurabashvili, primo vice ministro degli Esteri georgiano.

Quest’ultimo era stato nominato inviato speciale del primo ministro per i rapporti con Mosca il mese precedente, e il suo incarico è quindi recentissimo. La presenza di un interlocutore con un mandato specifico sui rapporti bilaterali ha dato alla riunione un peso maggiore rispetto a un semplice contatto tecnico.

Nella nota ufficiale, il ministero russo descrive uno scambio approfondito sulle questioni attuali della cooperazione bilaterale, con particolare attenzione al commercio, all’economia e alla cooperazione culturale e umanitaria.

Il documento aggiunge che i due funzionari hanno parlato anche di sicurezza regionale e che sono stati raggiunti alcuni accordi pratici. Il testo non specifica però quali accordi siano stati presi, né fornisce dettagli sul loro contenuto.

I rappresentanti di entrambe le delegazioni hanno inoltre ringraziato la Bielorussia per aver facilitato l’organizzazione dell’incontro. Le parti hanno concordato di proseguire i contatti per sviluppare ulteriormente i rapporti tra i due Paesi, un impegno che però resta generico e privo di scadenze.

Abkhazia, Ossezia del Sud e i temi lasciati fuori

La dichiarazione russa non chiarisce se durante il colloquio si sia parlato dello status dei territori occupati, questione che per Tbilisi è centrale. La Georgia non riconosce l’indipendenza di Abkhazia e Ossezia del Sud e considera la presenza russa in quelle aree una violazione della propria integrità territoriale. Anche i nodi politici e di sicurezza più ampi, come eventuali garanzie o meccanismi di controllo, non compaiono nel comunicato.

Nonostante l’assenza di rapporti diplomatici formali, i due Paesi hanno mantenuto alcuni canali di comunicazione e continuano a scambiarsi merci e servizi. Il colloquio di Minsk si inserisce quindi in un quadro in cui il dialogo economico non si è mai fermato del tutto, mentre quello politico è rimasto bloccato per oltre quindici anni.

La Georgia tra avvicinamento a Mosca e candidatura Ue

La Georgia, con circa 3,7 milioni di abitanti, era considerata in passato la repubblica ex sovietica più democratica e filo-occidentale. Negli ultimi tempi, però, il governo guidato dal partito Georgian Dream ha orientato il Paese verso una maggiore vicinanza con la Russia, scelta che i critici di governo denunciano come un allontanamento dall’Occidente.

Il Paese è formalmente candidato all’adesione all’Unione europea, ma Bruxelles sostiene che i progressi nelle riforme democratiche siano stati così limitati da rendere la candidatura solo di nome. Le autorità hanno inoltre intensificato la pressione su esponenti dell’opposizione e su ex membri delle élite al potere, con l’arresto di diverse figure di primo piano.

Sul fronte giudiziario, la Corte costituzionale georgiana sta esaminando un ricorso presentato dal governo che mira a mettere fuori legge i principali partiti di opposizione. La decisione della Corte potrebbe modificare in modo significativo il panorama politico del Paese nei mesi a venire.