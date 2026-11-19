Incidente sull'A1 tra Casalecchio e Valsamoggia: è morta anche Rachel Maspero, la ragazzina ricoverata in Rianimazione dopo lo schianto.

Non ce l’ha fatta Rachel Maspero, la ragazzina rimasta gravemente ferita nel terribile incidente avvenuto domenica 15 novembre sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Casalecchio di Reno e Valsamoggia, in provincia di Bologna. Dopo giorni di attesa e speranza, la giovane è morta all’ospedale Maggiore di Bologna, dove si trovava ricoverata nel reparto di Rianimazione.

La sua scomparsa arriva a pochi giorni da quella di Alyssa, l’altra ragazzina coinvolta nello stesso incidente e morta due giorni dopo lo schianto. Le due giovani viaggiavano nella medesima automobile, erano compagne di scuola e frequentavano la seconda media. Una tragedia che ha colpito profondamente le rispettive famiglie e tutti coloro che, in questi giorni, avevano seguito con apprensione gli aggiornamenti sulle loro condizioni di salute.

La notizia della morte di Rachel rende ancora più drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto sull’Autosole. Per entrambe le ragazze i soccorritori e i medici avevano tentato ogni possibile intervento, ma le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi.

Lo schianto sull’Autosole: l’auto avrebbe tamponato un camper

L’incidente si è verificato poco prima delle 17 di domenica 15 novembre, all’altezza del chilometro 185 dell’autostrada A1, in direzione Milano.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobile sulla quale viaggiavano tre ragazzine, di 11 e 12 anni, insieme a due donne di 54 e 76 anni, avrebbe tamponato un camper con a bordo una coppia.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’intervento di diversi mezzi di soccorso. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale sanitario del 118. Sono state inviate anche diverse ambulanze e l’elisoccorso, per prestare assistenza ai feriti e consentire il trasferimento in ospedale delle persone che avevano riportato le conseguenze più gravi.

Le operazioni si sono concentrate soprattutto sulle condizioni delle due ragazzine rimaste gravemente ferite. Una delle giovani è stata estratta dalle lamiere dell’automobile dai vigili del fuoco e successivamente trasportata in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna. Anche l’altra ragazza è stata trasferita nella stessa struttura, ma a bordo di un’ambulanza.

Prima la morte di Alyssa, ora il tragico epilogo per Rachel

Entrambe le ragazzine erano state ricoverate nel reparto di Rianimazione dell’ospedale bolognese. I medici hanno cercato di fare tutto il possibile per salvarle, ma le loro condizioni erano apparse fin da subito molto gravi.

Due giorni dopo lo schianto era arrivata la notizia della morte di Alyssa. La giovane non era riuscita a superare le conseguenze delle ferite riportate nell’incidente, lasciando nello sconforto la famiglia, gli amici e i compagni di scuola. Per Rachel, invece, erano rimaste accese le speranze di una possibile ripresa. La ragazzina aveva continuato a lottare in ospedale, ma dopo giorni di attesa è arrivata anche la notizia della sua scomparsa.

Le due ragazze frequentavano la seconda media ed erano compagne di classe. La loro morte a distanza di pochi giorni rappresenta un colpo durissimo per le famiglie e per la comunità scolastica, che si ritrova a fare i conti con una perdita difficile da accettare.

Resta ora il dolore per una tragedia che ha spezzato due giovanissime vite. Intanto, per quanto riguarda l’incidente sull’A1, saranno gli accertamenti a chiarire con precisione la dinamica dello schianto e le circostanze che hanno portato all’impatto tra l’automobile e il camper.