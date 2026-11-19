Tragedia in provincia di Torino: una neonata di 14 giorni trovata priva di sensi nel letto è morta in ospedale. Indagini e autopsia.

Tragedia in una casa della provincia di Torino, dove una bambina di appena 14 giorni è stata trovata priva di sensi nel letto matrimoniale. A dare l’allarme sono stati i genitori, che hanno chiamato il 112 chiedendo aiuto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e i tentativi di rianimazione, per la piccola non c’è stato nulla da fare.

La neonata è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maria Vittoria di Torino, dove i medici hanno cercato di salvarle la vita. Le sue condizioni, però, erano gravissime e poco dopo è stato constatato il decesso.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti e chiarire le circostanze della morte.

L’allarme dei genitori e la corsa in ospedale

Secondo quanto riferito dai carabinieri della sezione operativa di Venaria in una nota, la bambina è stata trovata priva di sensi nel letto matrimoniale. Sono stati i genitori a contattare il numero di emergenza 112, facendo scattare l’intervento dei soccorritori.

Sul posto sono arrivati i sanitari, che hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione.

La piccola è stata poi trasferita con la massima urgenza all’ospedale Maria Vittoria di Torino, dove il personale medico ha continuato a tentare di salvarla.

Nonostante gli sforzi dei sanitari, la neonata è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale. Una tragedia che ha sconvolto la famiglia e che ora dovrà essere ricostruita attraverso gli accertamenti investigativi.

Le indagini dei carabinieri e l’esame autoptico

Dopo la segnalazione, i carabinieri della sezione operativa di Venaria hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche (S.I.S.) del Comando Provinciale di Torino, che hanno effettuato i rilievi necessari.

Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire quanto successo e comprendere le circostanze in cui la bambina è stata trovata priva di sensi.

Per stabilire con precisione le cause del decesso è stato disposto l’esame autoptico. Saranno gli accertamenti medico-legali a fornire indicazioni decisive e a chiarire cosa abbia provocato la morte della neonata.

Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze della tragedia. Le indagini proseguono per fare luce su quanto accaduto all’interno dell’abitazione.