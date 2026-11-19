Morte Corrado Augias, il direttore di La7, ultima rete per cui lo storico giornalista e divulgatore ha lavorato spiega di aver pronto un omaggio speciale.

La morte di Corrado Augias ha colpito moltissime persone, un lutto che ha lasciato spazio al ricordo di uno dei più grandi giornalisti italiani nonché divulgatore scientifico che ha reso fruibile la cultura in un modo unico e speciale, “stile Augias” lo hanno definito amici e colleghi e forse questa piccola definizione racchiude anche la persona, onesta, gentile e rispettosa verso gli altri.

Morte Corrado Augias, il ricordo di Andrea Salerno

Tra le tante voci che hanno voluto rendere omaggio a Corrado Augias non poteva certamente mancare quella di Andrea Salerno, direttore di La7, rete dove Augias ha trascorso gli ultimi tre anni lavorativi dopo l’addio alla Rai.

Un cambio di rete dettato dalla volontà di continuare a credere, ma soprattutto di fare, informazione libera da dettami esterni e che aveva trovato casa nel suo ultimo prodotto televisivo “La Torre di Babele”.

Salerno racconta. come riporta La Repubblica, di come questi tre anni siano stati “un regalo” e della possibilità di “fare insieme un programma indimenticabile”.

Morte di Corrado Augias, lunedì in programma un appuntamento speciale

Andrea Salerno ha poi continuato il proprio ricordo, spiegando di come nell’ultimo periodo abbiano lavorato a stretto contatto per realizzare una puntata post-mortem sulla vita del giornalista.

“Sono andato a casa sua, abbiamo fatto insieme la scaletta e il montaggio di questo ricordo che andrà in onda lunedì. Non abbiamo ancora scelto il nome, molto probabilmente si chiamerà “Ciao Corrado”.

Salerno spiega che il programma conterrà spezzoni del programma “La torre di Babele” ma anche stralci di altri programmi, così da farne un ritratto nel pieno del suo stile di conduzione e di approfondimento dei temi più importanti.

“Abbiamo preparato una puntata che lui avrebbe voluto vedere in televisione quando se ne sarebbe andato. In questo la sua lucidità intellettuale è ineguagliabile e questo è ciò che faremo lunedì” – ha continuato il direttore rivelando la sorpresa inattesa.

Andrea Salerno ha poi condiviso via social, come riporta il sito Touchpoint.news, tramite AdnKronos, un suo personale ricordo – “Ciao Corrado, grazie di tutto quello che ci hai dato, insegnato. Grazie del lavoro fatto assieme. Tutta La7 si stringe a Natalia, ai tuoi cari nipoti e alle persone che ti hanno voluto bene. Ti ricorderemo come abbiamo deciso assieme”.