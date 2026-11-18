Tra un mesetto si sapranno i nomi ufficiali dei Big in gara a Sanremo 2027 ma, stando alle indiscrezioni, è sempre più probabile un ritorno sul palco dell'Ariston (dopo ben 30 anni) dei Jalisse.

Tra poco meno di mesetto si sapranno i nomi ufficiali dei Big in gara a Sanremo 2027 ma, stando alle ultime indiscrezioni, è sempre più probabile un ritorno sul palco dell’Ariston (dopo ben 30 anni) dei Jalisse. Stefano De Martino pare infatti che si sia innamorato del loro brano. Ma ecco tutti i dettagli di questa clamorosa indiscrezione.

Sanremo 2027, dopo 30 anni tornano i Jalisse?

Chi saranno i Big in gara al Festival di Sanremo 2027? Ancora qualche settimana e Stefano De Martino li annuncerà ufficialmente. Intanto, nelle ultime ore, si fa sempre più forte l’indiscrezione che vedrebbe il ritorno, dopo ben 30 anni, dei Jalisse. Il duo, vincitore di Sanremo nel 1997 con il brano “Fiumi di Parole”, hanno provato per anni a tornare sul palco dell’Ariston, senza però mai riuscirsi, tanto da parlare di una sorta di “maledizione”.

Stefano De Martino potrebbe però mettere fine a ciò, riportando Alessandra Drusian e Fabio Ricci sul palco della kermesse musicale.

Jalisse, colpo di scena a Sanremo: De Martino rompe il tabù

Bisogna ovviamente aspettare l’ufficialità ma, come detto, si fa sempre più probabile il ritorno dei Jalisse in gara a Sanremo 2027.

E’ solo una indiscrezione, ma pare che il brano presentato dal duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci abbia attirato l’attenzione di Stefano De Martino. Oltre a ciò, va detto, far tornare i Jalisse sul palco dell’Ariston accenderebbe ancora di più l’attenzione sul Festival, visto che il duo ci ha provato praticamente per 30 anni a tornare, dando vita a meme, battute e tormentoni. Per sapere se questa notizia verrà o meno confermata, bisognerà attendere il prossimo 11 di dicembre, quando il direttore artistico annuncerà i Big in gara in diretta su Rai 1: ce la faranno questa volta i Jalisse? Ancora qualche settimana di pazienza e lo scopriremo.