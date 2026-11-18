Roma, 18 nov. (askanews) Dal 2010 ad oggi, l’inserimento di Amazon nel mercato italiano ha cambiato regole e dinamiche di una moltitudine di filiere. Tra queste va senza dubbio citata il Made in Italy, che grazie alla collaborazione con il colosso tecnologico ha potuto registrare una crescita senza precedenti. Ed è proprio per questo motivo che Nomisma ha presentato, in collaborazione con Amazon, lo studio “Il contributo di Amazon all’innovazione e alla crescita delle imprese italiane” che testimonia, con dati concreti, il supporto dell’impresa leader dell’e-commerce alle PMI italiane.L’intervista a Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon Italia: “Per noi supportare le piccole e medie imprese nel loro percorso di sviluppo è molto importante.

In Italia ci sono 20.000 PMI che collaborano con Amazon per portare i prodotti ai clienti in tutto il mondo e 5.500 di queste fanno parte della vetrina del Made in Italy. Una vetrina che porta 3 milioni di prodotti dell’eccellenza italiana ai clienti in diversi Paesi del mondo. È un percorso che abbiamo intrapreso da molto tempo al fianco delle istituzioni”.5.500 imprese presenti nella vetrina Made in Italy di Amazon con più di 3 milioni di prodotti a disposizione di consumatori nazionali e internazionali.Il commento di Emanuele Di Faustino, Responsabile Industria, Retail e Servizi di Nomisma: “La ricerca che noi abbiamo sviluppato per Amazon si è posta l’obiettivo di mettere in luce quello che è il contributo del marketplace alla crescita delle PMI italiane.

Dalla ricerca si evince come Amazon abbia un impatto positivo sul business di queste realtà: circa il 60% ha registrato un forte incremento delle vendite sul canale e commerce proprio grazie alla presenza sul marketplace. Al tempo stesso Amazon rappresenta un abilitatore per l’internazionalizzazione. Ben 6 aziende su 10 dichiarano di aver avuto accesso ai mercati internazionali, in primis europei, proprio grazie al contributo del marketplace che ha permesso anche di ridurre tutta una serie di barriere con cui le PMI normalmente si scontrano nel momento in cui devono accedere ai mercati internazionali”.L’intervista a Maria Antonietta Orlando, CEO di Remo Sartori: “Grazie ad Amazon le nostre cravatte sono arrivate in tutto il mondo ed è per noi una soddisfazione immensa.

Per una piccola impresa come la nostra, tuttavia, esportare online è diventato sempre più complicato a causa di regole frammentate diverse da Paese a Paese soprattutto in materia di EPR e di packaging. Abbiamo bisogno invece di una regolamentazione uniforme soprattutto all’interno dell’Unione Europea per poter aumentare la nostra crescita e portare il Made in Italy sempre più nel mondo”.Più fatturato, nuovi mercati esteri e nuova occupazione qualificata: per oltre metà delle PMI italiane Amazon è ormai il pilastro dell’e-commerce e il principale acceleratore verso l’intelligenza artificiale, già adottata da due aziende su tre. Una crescita che quasi sette imprese su dieci sono pronte a consolidare nei prossimi anni, chiedendo ora strumenti ancora più semplici e formazione mirata.