Le elezioni 2027 sono ancora lontane ma più vicine di quanto ci si immagina ed è già iniziato il toto nomi, anche la AI prende parte al "ballo" ecco le sue scelte.

Ci si avvale dell’AI per qualsiasi cosa, che sia per testarla direttamente, per chiedere consigli in riferimento ad acquisti che si vogliono fare o per ampliare la propria conoscenza in merito a specifici ambiti di interesse, lei è pronta al nostro servizio basta digitare quello che ci serve sapere. Come se la cava con la politica, il tema caldo sono le prossime elezioni politiche in programma per il 2027.

Una ricerca ha messo a confronti le più utilizzate.

La AI per le elezioni 2027, come è stata condotta la ricerca

La ricerca è stata condotta da Apco, società che si occupa di consulenza in comunicazioni e relazioni internazionali. Il tema oggetto sono state 69 domande che affrontavano i temi più disparati ma al centro dei programmi di governo che saranno presenti nelle campagne elettorali.

Dati in pasto alle principali intelligenze artificiali, la ricerca ha prodotto, dopo un mese, 8000 risposte e 30.000 citazioni da analizzare.

Un bacino di fonti perfetto per affrontare il nodo centrale: capire come si orienta in termini di partiti politici un’intelligenza artificiale se l’utente pone le domande più classiche.

Non si è lavorato quindi basandosi su Prompt o citazioni pre-compilate ma ci si è messi nei panni di un utente poco avvezzo.

AI ed Elezioni 2027, risultati variabili a seconda del tema di riferimento

La ricerca ha riportato risultati variabili, basati perlopiù su come viene visto e trattato quel determinato tema a livello politico.

Come riporta The Social Post, le raccomandazioni se focalizzate sull’economia hanno visto una predominanza dei partiti di centrosinistra e del tutto contrari se il tema oggetto era la politica estera e l’immigrazione, storicamente terreni favorevoli al centrodestra.

Proprio sulla politica estera tutte le AI si sono “schierate” il partito con la maggiore percentuale è Fratelli d’Italia ovvero colui che è attualmente al governo nella figura della Premier Giorgia Meloni. Quello che emerge però è che le AI non sono strutturate per avere una colorazione politica piuttosto che un’altra ma anzi risultano neutre.

A proposito di neutralità, questa emerge per il 70% delle risposte da Gemini e Google AI Overview, ChatGPT si affida alle scelte dell’utente mentre CoPilot, AI di Microsoft, è l’unica che dà raccomandazioni forti.

Il fine della ricerca è stato quello di dimostrare il ruolo che le piattaforme hanno nell’accedere alle informazioni politiche e di come cambi la posizione politica evidenziata da un servizio piuttosto che un altro. Differenza che può contare per gli elettori ed il loro modo di accesso e validazione di informazioni di carattere politico.