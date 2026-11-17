Alta tensione tra Avs e M5S sulla patrimoniale: Bonelli sostiene la proposta e mette in discussione le primarie, mentre Conte invita a ricomporre il confronto.

La patrimoniale accende lo scontro nel centrosinistra e mette alla prova gli equilibri della coalizione in vista della definizione del programma comune. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli chiedono che la proposta di tassare i grandi patrimoni venga inserita tra le priorità dell’alleanza, arrivando a considerarla una condizione imprescindibile per proseguire il percorso politico.

Di diverso avviso Giuseppe Conte, che pur condividendo l’obiettivo della redistribuzione della ricchezza invita a concentrarsi sugli strumenti più efficaci.

Patrimoniale, Fratoianni lancia l’aut aut al centrosinistra: «Senza non c’è la coalizione»

A sollevare il caso è Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e coportavoce di Alleanza Verdi-Sinistra, che chiede di inserire la misura nel programma della coalizione, arrivando a mettere in discussione la stessa tenuta dell’alleanza.

La posizione di Avs è netta: senza un accordo sulla tassazione dei grandi patrimoni, non ci sarebbero le condizioni per proseguire il percorso comune. «Sulla patrimoniale chiudiamo. Se non ai tavoli adesso, chiudiamo tra noi quattro», ha dichiarato Fratoianni parlando con i giornalisti alla Camera, rivolgendosi ai leader delle forze progressiste.

Il segretario ha spiegato che la proposta è legata alla necessità di finanziare nuove misure di welfare: «Noi stiamo mettendo a punto una serie di misure di welfare che vanno coperte».

A suo avviso, le risorse potrebbero arrivare anche da una diversa distribuzione delle spese pubbliche, considerando «i soldi del riarmo, quelli del Ponte», ma anche attraverso un contributo maggiore da parte di chi dispone delle ricchezze più consistenti. «È giusto che il welfare lo paghi anche chi ha di più», ha aggiunto.

Fratoianni ha inoltre contestato le perplessità espresse da Giuseppe Conte sulla possibilità di tassare i patrimoni, legate al rischio di una fuga di capitali: «Conte ha detto che è complicato» perché «ci sarebbe la fuga dei capitali». Un’obiezione alla quale il leader di Avs ha replicato osservando che «le rendite finanziarie sono ancora più volatili».

Bonelli avverte: «Senza queste cose inutile fare le primarie». La replica di Conte

Sulla stessa linea si è schierato Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi e deputato di Avs, che ha rivendicato il lavoro svolto dalla propria formazione per favorire il dialogo tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle e arrivare alla costruzione di un programma condiviso. Un percorso che, secondo Bonelli, non può però prescindere dall’accoglimento delle proposte avanzate dalla sua componente politica. «Quello che per noi non è tollerabile e quindi irricevibile è che le nostre proposte non siano considerate», ha sottolineato.

Il deputato ha ribadito che la patrimoniale, o un contributo di solidarietà, rappresenta una misura necessaria per sostenere la maggioranza degli italiani, insieme agli interventi sulla transizione ecologica e sulle politiche climatiche. Da qui l’avvertimento rivolto agli alleati: «Senza queste cose inutile fare le primarie. O cambiamo l’Italia o rischiamo l’irrilevanza». Bonelli ha poi escluso che un’eventuale vittoria del centrodestra possa essere imputata ad Avs, qualora le sue richieste non venissero prese in considerazione.

Alle parole dei due esponenti è arrivata la replica del presidente del M5S Giuseppe Conte, intervenuto a margine di un incontro all’Università Roma Tre. L’ex presidente del Consiglio ha cercato di ridimensionare il rischio di una rottura, sottolineando che tra le forze della coalizione esiste già una convergenza sull’obiettivo della redistribuzione delle risorse a favore del ceto medio impoverito e delle fasce economicamente più fragili. «Siamo d’accordo tutti sul fatto che debba esserci una redistribuzione seria», ha precisato, invitando però a concentrarsi sulle modalità con cui raggiungere questo risultato.

Per Conte, occorre individuare gli strumenti più efficaci attraverso un confronto tecnico e politico: «Siamo assolutamente d’accordo di aggredire le grandi ricchezze finanziarie e adeguare il sistema al principio di progressività». Infine, il leader pentastellato ha invitato gli alleati a non alimentare tensioni premature: «Lasciateci lavorare e il tavolo si ricompone, si discute su misure concrete e strumenti tecnici, non si rompe».