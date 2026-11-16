È polemica all’interno di Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, dopo la nomina di Davide Beltrami come referente locale a Castelnovo Monti, in provincia di Reggio Emilia. A provocare la protesta di alcuni militanti è la sua attività professionale legata a OnlyFans, che ha portato un gruppo di iscritti a dissociarsi dalla decisione e a sospendere le iniziative del comitato sul territorio.

Beltrami ha replicato alle contestazioni, mentre il coordinatore provinciale ha difeso la nomina.

Futuro Nazionale, rivolta a Castelnovo Monti: i militanti contestano la nomina di Beltrami

Al centro della contestazione ci sarebbe l’attività professionale di Beltrami, che si occuperebbe della gestione di alcune creator su OnlyFans, curandone la presenza sui social e l’organizzazione del lavoro sulla piattaforma.

Una scelta che, secondo i militanti contrari alla nomina, sarebbe incompatibile con il ruolo istituzionale all’interno del partito e rischierebbe di comprometterne l’immagine. «Ci dissociamo da questa nomina e dalla gestione di Lusetti», hanno dichiarato in una nota, aggiungendo: «Continueremo a condividere le idee del generale Roberto Vannacci, ma l’incompatibilità con le figure istituzionali locali ci ha portati a sospendere la nostra attività sul territorio e a chiudere il comitato».

Tra i firmatari della presa di posizione figurano Fabio Cattoni, Achille Melegari, ex sacerdote di Reggio Emilia che nel 2018 ha lasciato l’abito talare per sposare l’ex perpetua Gerardina Bellassai, anche lei iscritta a Futuro Nazionale, oltre a Luigi Angelicola, Thomas Iellamo e Ramona Medici. I contestatori avrebbero inoltre criticato alcune dichiarazioni attribuite al neo referente, accusandolo di avere un atteggiamento che finirebbe per trattare «le donne come oggetti». «Beltrami è libero di fare quello che vuole, ma le sue considerazioni ledono noi e l’immagine del partito», hanno spiegato, sottolineando che la protesta non sarebbe legata a ragioni personali, ma a una questione di opportunità politica.

La difesa di Lusetti e la replica di Beltrami: «Gestivo i social, non gli incontri»

A difendere la scelta è intervenuto Marco Lusetti, coordinatore provinciale di Futuro Nazionale, che ha confermato di conoscere già l’attività professionale di Beltrami prima di procedere con il tesseramento e la nomina. «So che lavoro faceva Beltrami, l’ho tesserato io», ha dichiarato, sostenendo che non ci sarebbero ragioni per mettere in discussione il suo incarico, dal momento che si tratterebbe di un’attività regolare, svolta con partita Iva e nel rispetto degli obblighi fiscali. «Per me tutti i lavori hanno la stessa dignità se non violano la legge», ha aggiunto, ricordando anche il percorso politico del nuovo referente, che avrebbe alle spalle due mandati da consigliere comunale a Scandiano, oltre a una partecipazione costante alle iniziative del movimento. Lusetti ha poi ridimensionato la portata della protesta, parlando di «sei persone su mille tesserati» nella provincia di Reggio Emilia e auspicando che i dissidenti possano rimanere nel gruppo.

Dal canto suo, Beltrami ha affidato ai social la propria replica, intervenendo con un post su Facebook dopo la pubblicazione della notizia sul Resto del Carlino. Il referente ha ricordato di aver già parlato pubblicamente della propria occupazione nel 2024: «Ribadisco che io nel 2024 con intervista, spiegai che gestisco i social di un po’ di ragazze senza se e senza ma». Ha quindi respinto le ricostruzioni che, a suo giudizio, sarebbero finalizzate a colpirlo sul piano personale anziché affrontare questioni politiche: «Non solo fate figure barbine, ma si dimostra anche poca voglia di fare politica seria e vera». In un successivo commento ha precisato: «Io gestivo i social, non gli incontri», contestando così alcune delle affermazioni circolate sulla sua attività.

Beltrami ha inoltre sostenuto che le dichiarazioni riportate sarebbero «pezzi ritagliati» e ha annunciato possibili iniziative legali: «Adesso farò a livello legale ciò che devo», perché, a suo dire, la vicenda «intacca la mia persona». Infine, ha ribadito di voler mantenere separati il proprio lavoro dall’impegno politico: «Io suddivido il personale dal politico, invece altri lo usano perché non sanno fare altro». La frattura nel comitato locale, intanto, resta aperta, con una parte degli iscritti che ha deciso di interrompere l’attività politica sul territorio.