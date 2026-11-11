Roberto Vannacci è sparito dallo scenario politico dopo gli ottimi risultati del suo partito "Futuro Nazionale" scopriamo dove si trova e a cosa è dovuta la sua assenza.

Roberto Vannacci è stato a partire dalla fondazione del suo movimento, Futuro Nazionale, l’accentratore della politica italiana in questo 2026 e si pensava potesse mantenere questo ruolo per diverso tempo, almeno fino ad un periodo tale da dare a lui concretezza in merito alla campagna elettorale verso le elezioni politiche in programma nel 2027 ma almeno per il momento non sembra essere così.

Roberto Vannacci, il peso invisibile della comunicazione politica e non solo

Roberto Vannacci non è più al centro dell’agenda politica italiana, infatti la situazione sembra essere cambiata dopo le spaccate avvenute a Milano e nelle altre città a partire da ottobre, una situazione che lo avrebbe visto come esponente principale dato che aveva basato la sua politica sulla militarizzazione italiana per infondere sicurezza ed invece così non è stato.

Pian piano è stato relegato ad un ruolo di co-primario nei discorsi politici ed hanno ripreso presenza altri esponenti, uno su tutti Matteo Salvini che dopo la riconferma a capo della Lega, ex partito del Generale, è tornato a parlare di tematiche a lui consone in particolare per stile politico, esulando dal ruolo di Ministro dei Trasporti che ricopre.

Sono anche calati gli inviti politici in televisione e le agende delle reti nazionali, con Rai e Mediaset che non lo pongono al centro dei discorsi, facendone di fatto diminuire l’esposizione mediatica.

Roberto Vannacci, perché è scomparso dalla vetrina politica italiana

La scomparsa di Vannacci dalla vetrina poltica italiana non deve infatti sorprendere. Se da un lato l’avvento di “Futuro Nazionale” è stato un vento nuovo nella politica italiana con il movimento che si attesta verso il 7% restando di fatto una forza importante che potrebbe, se dovesse continuare con questi numeri, per l’equilibrio nei partiti di destra verso le elezioni, dall’altro il suo appeal è calato.

Il cedimento in termini di appeal mediatico non ha infatti a che vedere con la sola politica, cambiano i temi da trattare e può capitare di vedere tornare a centro gruppo volti che fino a poco fa sono stati di primo piano.

Il caso di Vannacci rappresenta proprio quanto scritto nel paragrafo precedente, come riporta The Social Post, se altri esponenti poltici, in particolare il sindaco di Trieste DiPiazza e le sue dichiarazioni, adottano la medesima politica non si ha più l’esclusiva rispetto ad una determinata condotta ed ecco che si è relegati.

Egli dal canto suo continua nella sua avventura politica e sicuramente tornerà al centro dei dibattiti prima o poi nel corso dei prossimi mesi.