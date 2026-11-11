La mancata firma di Giancarlo Giorgetti sul tredicesimo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina avrebbe alimentato nuove tensioni nella maggioranza. A chiarire la situazione è intervenuta Giorgia Meloni, che ha escluso contrasti politici e annunciato la firma del ministro al suo rientro a Roma.

Tajani esclude tensioni nel governo: «Nessun giallo, nessuno scontro»

Sulla vicenda è intervenuto anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha escluso contrasti all’interno dell’esecutivo sulla questione degli aiuti militari a Kiev. Ospite di Radio Anch’io su Rai Radio 1, ha chiarito che la mancata firma di Giancarlo Giorgetti non sarebbe riconducibile a divergenze politiche, ma esclusivamente alla sua assenza da Roma per gli impegni istituzionali a Bruxelles.

«Non c’è nessun giallo, nessuna tempesta, nessuno scontro. Solo l’impossibilità fisica di firmare», ha dichiarato.

Il ministro ha inoltre precisato che, trattandosi di un documento classificato, il titolare del Mef non avrebbe potuto esaminarlo e sottoscriverlo a distanza. Il provvedimento, ha aggiunto, è già stato firmato da lui e dal ministro della Difesa Guido Crosetto e ha ricevuto la bollinatura del Ministero dell’Economia.

Tajani si è quindi detto fiducioso che Giorgetti apporrà la propria firma una volta rientrato nella capitale, ridimensionando così le indiscrezioni su un possibile dissenso nella maggioranza rispetto alla prosecuzione del sostegno militare all’Ucraina.

Meloni chiarisce la mancata firma di Giorgetti: «Tornerà a Roma e firmerà il pacchetto di aiuti»

La premier Meloni ha spiegato che non ci sarebbe alcun contrasto politico, ma soltanto un impedimento temporaneo dovuto alla permanenza del ministro a Bruxelles per gli impegni legati all’Eurogruppo e all’Ecofin. «Non c’è la questione di una mancata firma», ha precisato Meloni durante la visita all’Eima di Bologna, aggiungendo che Giorgetti, una volta conclusi gli appuntamenti istituzionali, «tornerà a Roma e firmerà il pacchetto».

Il chiarimento sarebbe arrivato anche attraverso un colloquio telefonico tra la premier e il titolare del Mef. Meloni ha inoltre difeso l’unità della coalizione, riconoscendo la presenza di sensibilità differenti, ma ribadendo che finora la maggioranza è sempre riuscita a trovare una posizione condivisa sul sostegno a Kiev. Anche il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, ha ridimensionato la vicenda, sostenendo che Giorgetti non si trovava a Roma per motivi personali e che «si sta creando una vicenda sul nulla».