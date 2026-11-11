Scopri le performance impreviste e le nuove collaborazioni che chiudono la Biennale Arte 2026, e segui il viaggio della mostra di San Marino verso il Titano.

La 61ª edizione della Biennale Arte 2026, intitolata In Minor Keys e curata da Koyo Kouoh, si avvia verso la conclusione. Dal 13 al 22 novembre l’Arsenale di Venezia diventa il palcoscenico di una serie intensa di performance, dibattiti e tavole rotonde, pensati per spostare l’attenzione dal singolo oggetto all’interazione tra artisti, pubblico e istituzioni.

Le ultime performance e i dibattiti all’Arsenale

Durante questi dieci giorni il pubblico potrà assistere a spettacoli inediti che fondono musica, video e teatro. Tra i protagonisti spiccano nomi internazionali come Laurie Anderson, Ziad Antar, rana elnemr e la coppia Natalia Lassalle-Morillo & Sofiá Gallisá Muriente, ciascuno dei quali presenta lavori creati appositamente per la chiusura della manifestazione.

Anche Clarissa Herbst, Tammy Nguyen, Hagar Ophir, Yo-E Ryou, Dominique Rust, Lerato Shadi e Nathalie Vairac aggiungono al programma nuove proposte che esplorano l’intersezione tra suono, corpo e spazio.

Artisti protagonisti

Le performance di Anderson, ad esempio, combinano narrazione vocale con installazioni sonore, creando un’esperienza immersiva che interroga la percezione del tempo.

Ziad Antar, invece, porta sul palco una riflessione sulla geopolitica dei media, mentre rana elnemr utilizza la danza come linguaggio di resistenza. Insieme, queste proposte amplificano il tema centrale della Biennale: la ricerca di tonalità minori nella comunicazione contemporanea.

Assembly di realtà culturali indipendenti

Parallelamente agli spettacoli, l’Arsenale ospita un’Assembly che riunisce dieci organizzazioni guidate da artisti e collettivi. Sei di esse – Denniston Hill (Catskills), RAW Material Company (Dakar), GAS Foundation (Lagos/Ikise), lugar a dudas (Cali), blaxTARLINES (Kumasi) e Nairobi Contemporary Art Institute – sono state invitate a far parte della mostra, offrendo laboratori, dibattiti e interventi sul territorio. Le altre quattro – Dar Jacir (Betlemme), Fresh Milk (Barbados), Picha Collective (Lubumbashi) e Gudskul (Giakarta) – partecipano esclusivamente all’Assembly.

Il dialogo si concentra su modelli alternativi di produzione culturale, pedagogia, ricerca sul territorio e pratiche di cura del corpo e della terra. Le organizzazioni, di dimensioni e contesti diversi, condividono la missione di diventare luoghi di incontro e scambio per artisti emergenti e affermati, dimostrando che l’arte può funzionare come rete di sostegno mutuo al di fuori dei circuiti tradizionali.

Il Padiglione di San Marino e il progetto “Sea of Sound”

Accanto al fermento dell’Arsenale, il Padiglione della Repubblica di San Marino ha attirato fino a 20 000 visitatori, con una media quotidiana di più di cento persone. La mostra, intitolata Sea of Sound, presenta le opere dell’artista nordirlandese Mark Francis, curata da Luca Tommasi. Le sue tele, caratterizzate da pennellate gestuali che evocano esperienze sinestetiche, trasformano i suoni della natura in forme visive, invitando lo spettatore a “ascoltare” la pittura.

Il successo veneziano ha spinto le autorità sammarinesi a prolungare l’esposizione. Dal 5 dicembre 2026 al 28 febbraio 2027 il progetto verrà trasferito a Palazzo SUMS, dove il pubblico locale e i turisti potranno riscoprire le opere in un contesto più intimo. Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, ha sottolineato l’importanza di “creare un legame diretto con il territorio” e di rendere la Biennale accessibile anche a chi non ha potuto recarsi a Venezia.

Il Commissario Valentina Garavini ha definito l’iniziativa “un’eredità concreta per il nostro territorio”, evidenziando come la circolarità dell’evento – dalla capitale italiana al Titano – dimostri la capacità dell’arte contemporanea di attraversare spazi geografici e temporali, mantenendo una continuità di significato.

Il progetto di Mark Francis, nato negli anni ‘90 e sviluppato attraverso una ricerca costante tra astrazione e memoria visiva, si inserisce perfettamente nella visione di Koyo Kouoh, la curatrice deceduta lo scorso maggio. Kouoh, fondatrice di RAW Material Company a Dakar, aveva immaginato un modello di istituzione culturale aperto, capace di far circolare conoscenze e pratiche tra realtà disparate. I dieci giorni finali della Biennale celebrano dunque non solo la conclusione di un’esposizione, ma anche il passaggio di testimone verso forme di collaborazione più fluide e sostenibili.