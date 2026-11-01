Domani domenica 1° novembre il talk show Che tempo che fa torna in onda su Nove e in streaming su Discovery+. Condotto da Fabio Fazio, il programma mantiene la solita formula con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck al fianco del conduttore, pronti ad accogliere un fitto ricavo di personalità provenienti da cinema, letteratura, musica e politica.

Gli ospiti di punta: cinema, libro e politica

In prima fila troviamo Leonardo Pieraccioni e Herbert Ballerina, che presenteranno la anteprima cinematografica del loro nuovo film Un weekend artificiale, sedicesimo lavoro alla regia di Pieraccioni, in programmazione dal 12 novembre. Accanto a loro, il cast del film si arricchisce di Giulia Vecchio, Massimo Ceccherini, Giorgio Panariello, Tosca D’Aquino, Giovanni Esposito e Paolo Hendel, che condivideranno aneddoti sul set e curiosità sulla produzione.

Nel segmento dedicato alla narrativa, Walter Veltroni sarà ospite per parlare del suo nuovo volume Piccola mia. Lettera a una bambina appena nata, mentre Antonio Scurati presenterà il saggio Storie di donne e uomini in lotta per la democrazia. La presenza di Michele Serra garantirà una dose di ironia e riflessione, completando il tavolo dei commentatori.

Altri protagonisti: fiction, musica e cultura

La terza stagione della fiction I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Tuti, sarà rappresentata da Elena Sofia Ricci, che presenterà i nuovi intrecci narrativi della serie. Sul palco musicale, Sayf eseguirà in live il suo ultimo singolo Bombe, offrendo un momento di energia giovanile.

Il mondo dello spettacolo è ulteriormente arricchito dalla presenza di Mara Maionchi e Orietta Berti, che parteciperanno al consueto spazio dedicato alla musica. Per quanto riguarda la scienza e la salute, il professor Roberto Burioni, ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, condividerà aggiornamenti sul panorama epidemiologico attuale.

Il dibattito economico-culturale troverà voce in Tito Boeri, Massimo Giannini dell’editorialista de La Repubblica e Annalisa Cuzzocrea, direttrice dell’HuffPost Italia, che commenteranno le sfide del mercato del lavoro e dei media nella contemporaneità.

Dati d’ascolto, contesto competitivo e obiettivi di podio

Le ultime puntate hanno registrato ottime performance: sette giorni fa Che tempo che fa ha attirato 1.351.000 spettatori, registrando un 7,7% di share con picchi al 9,1%. Due settimane fa il pubblico è salito a 1.557.000 spettatori, con un 9,3% di share (picco al 10,6%). L’esordio stagionale, il 11 ottobre, aveva raggiunto 981.000 telespettatori (7,4% di share, picchi al 10%). Il programma si confronta costantemente con Le Iene Inside su Italia 1 e E’ Sempre Cartabianca su Rete 4, mantenendo il Nove nella lotta per il podio della prima serata di Auditel.

Con la ricca offerta di ospiti e contenuti, la puntata del 1° novembre mira a consolidare la posizione di leader, offrendo al pubblico una combinazione di intrattenimento, informazione e approfondimento culturale.