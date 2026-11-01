Il Parlamento ha appena approvato la bozza della manovra finanziaria che traccerà la rotta della difesa per i prossimi tre anni. Oltre 1,3 miliardi di euro saranno destinati a missioni all’estero, a una riserva militare più robusta e allo sviluppo di una caccia di sesta generazione realizzata con la collaborazione di Londra e Tokyo.

Una delle scelte più controverse riguarda la presenza dei militari nelle strade di Milano.

Dopo gli scontri del 17-18 ottobre, i 500 parà della Folgore sono stati prorogati fino al 31 marzo 2027 grazie a un finanziamento di 6,1 milioni di euro inserito nell’articolo 100 della manovra.

Finanziamento della difesa: i nuovi bilanci 2027-2029

Il documento prevede un forte potenziamento degli organici delle Forze Armate, la costruzione di una riserva militare e ingenti investimenti in tecnologie emergenti.

Nel 2027 saranno stanziati 26,4 milioni di euro per avviare la riserva, seguiti da 423 milioni nel 2028 e quasi 435 milioni nel 2029. Parallelamente, 104 milioni saranno destinati a nuove costruzioni e ammodernamenti delle caserme.

Progetti di aeronautica e missioni internazionali

Il programma prevede il finanziamento del Gcap, il caccia di sesta generazione sviluppato con i partner di Londra e Tokyo.

Al progetto saranno aggiunti quasi 48 milioni di euro nel biennio, mentre le missioni estere riceveranno 520 milioni nel 2027 e 803 milioni nel 2028. Berlino ha mostrato interesse per il Gcap dopo la crisi con Parigi sul programma F-CAS.

Militarizzazione urbana: i 500 soldati della Folgore a Milano

Il prolungamento della presenza dei 500 soldati è stato fortemente contestato dal candidato sindaco del Partito Democratico, Francesco Majorino, il quale ha definito la “militarizzazione della città una farsa” e ha proposto di sostituirli con 500 poliziotti, educatori e operatori sociali.

Nel contempo, il governo ha annunciato il rilancio della figura del carabiniere ausiliario. Nel 2027 arriveranno 600 ausiliari e, a partire dal 2028, 1.000 all’anno, con la possibilità di estendere il modello anche alla Polizia, alla Guardia di finanza e alla Polizia penitenziaria.

Prospettive internazionali: Gcap e i rimborsi UE per l’Ucraina

Un capitolo dedicato all’estero riguarda il recupero, nel 2027, dei rimborsi dell’European peace facility per i equipaggiamenti militari già forniti all’Ucraina. Si tratta di un semplice movimento contabile, privo di nuovi stanziamenti per armi, ma sufficiente a mantenere Kiev nei conti del governo senza alimentare ulteriori divisioni politiche.

Il partito Forza Italia ha nuovamente richiesto una previdenza sociale dedicata al comparto Difesa e Sicurezza, definita da Antonio Tajani un “imperativo morale” alla luce delle tragedie in Bosnia, delle aggressioni alle forze dell’ordine durante le manifestazioni e dei rischi quotidiani dei militari. Tajani ha concluso con la frase: “Faremo di tutto perché venga inserita già nell’articolato della legge di bilancio”.