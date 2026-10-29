In collegamento con il programma in onda su La7, "L'Aria che Tira", Antonio Caprarica che ha parlato di Youssef Siher, accusato di essere l'amministratore della pagina "Movimento 17 ottobre." Le sue parole hanno scatenato diverse polemiche.

In collegamento con il programma in onda su La7, “L’Aria che Tira”, c’era Antonio Caprarica, giornalista e storico inviato Rai, il quale ha commentato il caso di Youssef Siher, l’italiano di seconda generazione di origini marocchine considerato l’amministratore della pagina “Movimento 17 ottobre”.

L’Aria che Tira, è polemica per le parole di Caprarica su Youssef Siher

Antonio Caprarica, giornalista e storico inviato Rai, è stato ospite in collegamento con “L’Aria che Tira” su La7., dove ha detto la sua sul caso di Youssef Siher il presunto amministratore dei gruppi social del ‘Movimento 17 ottobre‘, nato dopo gli scontri a Milano. Ecco le sue parole: “Voglio fare una semplice osservazione.

Dobbiamo vedere come si svolge l’indagine della magistratura. Tra le accuse c’è quella di incitamento alla rivoluzione. Vorrei cogliere l’occasione per congratularmi con Marcuse, Habermas, l’intera scuola di Francoforte per essere morti prima di questa scadenza se no sarebbero tutti imputati di incitamento alla rivoluzione.” Ma il giornalista non si è fermato qui, ecco che cos’altro ha detto.

L’Aria che Tira, Caprarica: “Fino a prova contraria non rappresenta un reato”

Sempre in collegamento con “L’Aria che Tira“, Antonio Caprarica ha aggiunto sempre in relazione al caso di Youssef Siher: “Fino a prova contraria non rappresenta un reato, in quanto un reato è un fatto atto a rovesciare le istituzioni. Verrà fuori? Quando verrà fuori, se c’è, ne prenderemo atto. Davvero i nostri amici che qui rappresentano un’area culturale di destra, vogliono chiudere il capito e fare finta che il disagio sociale non esista? Padronissimi di farlo a loro rischio e pericolo. Ma l’intero mondo occidentale è attraversato da un movimento di giovani che si sentono in pericolo.” Quindi, secondo Caprarica, le accuse contro Siher sarebbero deboli. Ricordiamo che il 30enne nella giornata di ieri è stato scarcerato, provocando la reazione la rabbiosa reazione da parte di Giorgia Meloni.