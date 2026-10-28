L’UE si divide mentre Finlandia e Norvegia parlano con Putin: tra riforme di Frontex, nuove norme climatiche e le mosse di Putin su Trump, la diplomazia europea è in crisi.

L’attuale scenario della guerra in Ucraina ha messo a dura prova l’unità europea. Dopo due anni di conflitto, numerosi Paesi cercano vie alternative per influenzare Mosca, ma le iniziative divergenti hanno riacceso un dibattito interno su chi debba parlare per l’Unione europea nei tavoli di pace. Il clima politico è ulteriormente teso da ondate di caldo record e da una crescente pressione per affrontare il cambiamento climatico.

Finlandia e Norvegia aprono canali diretti con Putin

Il presidente finlandese Alexander Stubb e il premier norvegese Jonas Gahr Støre hanno istituito una linea telefonica diretta con il presidente russo Vladimir Putin. La mossa, giustificata come un tentativo di aprire uno spazio di diplomazia “informale”, è stata accolta con scetticismo da diversi leader europei, che temono un indebolimento della posizione collettiva dell’UE.

Nonostante le critiche, Kyiv ha espresso supporto, sperando che un dialogo più prossimo possa facilitare un cessate-il-fuoco. Gli scambi, finora limitati a discussioni di emergenza su alimenti e energia, hanno però acceso un dibattito su chi, fra gli Stati membri, ha il diritto di negoziare con Mosca.

Riforma di Frontex e nuova legge climatica europea

Nel frattempo, la Commissione europea ha presentato una revisione radicale dell’agenzia di frontiera Frontex. Il nuovo mandato attribuisce all’organo poteri più ampi per le deportazioni anche al di fuori dei confini dell’UE, oltre a una capacità di sorveglianza sui social media per monitorare discorsi migratori. Parallelamente, è stata proposta una legge climatica che obbliga gli Stati membri a prepararsi a un mondo +3°C rispetto ai livelli pre-industriali, includendo piani di adattamento per infrastrutture, agricoltura e sistemi energetici. Queste due iniziative mostrano come l’UE stia cercando di rafforzare sia la sicurezza interna sia la resilienza ambientale, nonostante le tensioni politiche.

Putin sfrutta Trump: concessioni, tempo e pressione economica

Nel gioco diplomatico, il Cremlino ha puntato su Donald Trump come “carta di credito” per alleggerire le sanzioni. Dopo la sua elezione, Trump ha sospeso alcune misure punitive, ha riacquistato diesel russo e ha suggerito un ritorno al gas di Mosca, accusando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di ostacolare la pace. Partiti europei di destra, come AfD e il movimento di Marine Le Pen, hanno chiesto la fine delle sanzioni, alimentando ulteriori divisioni. Washington, da parte sua, ha negato qualsiasi ordine diretto su un presunto rallentamento di Starlink in Ucraina, definendolo “spontaneo”. Nel frattempo, la guerra sta colpendo l’economia russa: il traffico nei porti del Mar Nero è crollato quasi del 100 %, le esportazioni di grano sono scese a meno della metà rispetto all’anno precedente e gli operai di una fabbrica di munizioni a Leningrado lamentano mesi senza stipendio. Putin, nel frattempo, ha accusato l’Europa di “debolezza” per aver incolpato la Russia dei disordini interni, ribadendo che la sua strategia è una lunga attesa per erodere l’unità occidentale.

Queste dinamiche convergono in un quadro in cui l’Unione europea deve bilanciare la necessità di una posizione unitaria contro la Russia con le pressioni interne di singoli governi che cercano vie più rapide o più pragmatiche. La combinazione di dialoghi bilaterali, potenziamento delle agenzie di frontiera, leggi climatiche ambiziose e le mosse di Putin verso Washington indica un momento di transizione nelle relazioni internazionali, dove il tempo diventa la principale risorsa strategica per tutti gli attori coinvolti.