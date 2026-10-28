Violenta rapina in un’abitazione a Pianiga, in provincia di Venezia, dove una coppia è stata aggredita da tre ladri sorpresi in casa al rientro dal lavoro. Il marito è stato colpito alla testa con un grosso cacciavite, mentre la moglie è stata scaraventata a terra. Entrambi sono finiti in ospedale, mentre i malviventi sono fuggiti con denaro e oggetti preziosi.

Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Coppia aggredita in casa da tre ladri: marito colpito alla testa con un cacciavite

L’episodio si è verificato nella serata di lunedì 26 ottobre, quando i due coniugi, entrambi intorno ai trent’anni, sono tornati a casa dopo una giornata di lavoro. Una volta entrati, si sono trovati davanti gli intrusi, che avrebbero reagito immediatamente con la violenza.

Secondo la ricostruzione diffusa sui social dal consigliere comunale ed ex sindaco Federico Calzavara, il marito è stato colpito alla testa con un oggetto contundente, probabilmente un grosso cacciavite, mentre la moglie è stata scaraventata a terra. La donna, sotto choc, avrebbe chiesto aiuto, mentre l’uomo perdeva sangue a causa delle ferite riportate.

Coppia picchiata durante una rapina in casa: i carabinieri cercano i tre malviventi fuggiti con il bottino

Dopo l’aggressione, entrambi i coniugi sono stati accompagnati al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. I tre responsabili si sarebbero poi allontanati portando via denaro contante e oggetti preziosi per un valore complessivo di circa mille euro. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica della rapina e cercando di identificare i responsabili.

Secondo le informazioni riportate, le immagini delle telecamere di sorveglianza, sia pubbliche sia private, potrebbero rivelarsi utili per risalire agli autori. Nella stessa serata, inoltre, nel quartiere sarebbero stati segnalati altri tentativi di effrazione. Il sindaco Massimo Calzavara ha espresso la propria vicinanza alle vittime e ha annunciato un confronto con i carabinieri e la polizia locale per valutare un rafforzamento dei controlli sul territorio, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei residenti.

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