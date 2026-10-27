Tragedia in un centro commerciale di Sulmona, dove un uomo di 78 anni è morto dopo essersi sentito male mentre era a pranzo con i familiari. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118: restano da chiarire le cause del decesso, mentre tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un possibile soffocamento.

Pranza con i familiari al centro commerciale, poi il malore fatale: morto 78enne

Come riportato dall’Ansa, l’anziano stava mangiando insieme ai familiari all’interno di un centro commerciale quando, improvvisamente, si è sentito male e si è accasciato a terra. I parenti, testimoni della scena, hanno immediatamente chiesto aiuto, facendo scattare l’intervento dei soccorritori. Anche il personale addetto alla vigilanza della struttura si è attivato per prestare assistenza nelle fasi iniziali e facilitare l’arrivo dei sanitari.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, il cui personale ha avviato le manovre di rianimazione, proseguite a lungo nel tentativo di salvare l’uomo. Nonostante gli sforzi compiuti, però, ogni tentativo si è rivelato inutile e i medici hanno dovuto constatare il decesso.

Accertamenti sulle cause della morte, al vaglio l’ipotesi del soffocamento

A seguito del decesso, sono stati disposti ulteriori controlli per stabilire che cosa abbia provocato il malore fatale. Tra le possibilità prese in considerazione c’è quella di un soffocamento causato dal cibo ingerito, ipotesi che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti sulla salma. Al momento, dunque, non è possibile considerare definitivamente accertata la causa del decesso.

Per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Sulmona, che hanno eseguito i rilievi necessari e avviato le verifiche del caso.