Monaco, fermato un uomo per la morte di Antoine de Massy: le telecamere lo avrebbero ripreso a pochi metri dal corpo del 29enne, trovato senza vita in un parco. Il fermo è stato prorogato di 24 ore.

È ancora avvolta nel mistero la morte di Antoine de Massy, 29enne cugino del principe Alberto II di Monaco, trovato senza vita in un parco del Principato. Un uomo è stato fermato e il provvedimento è stato prorogato di 24 ore: le telecamere lo avrebbero ripreso vicino al corpo, ma gli inquirenti non hanno ancora formulato accuse nei suoi confronti.

Il ritrovamento dopo l’allarme: il cordoglio della famiglia di Antoine de Massy

Figlio del barone Christian de Massy e di Cécile Gelabale, Antoine non si era presentato al tradizionale pranzo domenicale in famiglia. La sua assenza ha destato preoccupazione tra i parenti, che hanno deciso di contattare la polizia. Sono così scattate le ricerche, concluse alcune ore dopo con il ritrovamento del cadavere nei giardinetti del boulevard du Larvotto.

La procura ha aperto un’indagine per ricostruire quanto accaduto e stabilire le cause del decesso.

Il giovane era appassionato di sport e praticava tennis: da ragazzo, secondo le informazioni diffuse, avrebbe coltivato il sogno di partecipare alle Olimpiadi. La notizia della sua morte ha suscitato dolore anche nella famiglia regnante. Il principe Alberto II e la principessa Charlène hanno espresso la loro «tristezza» per la scomparsa del ventinovenne, auspicando che gli accertamenti permettano di chiarire ogni aspetto della vicenda.

Al momento, restano aperti diversi interrogativi e sarà il lavoro degli investigatori a dover fare luce sulle circostanze della tragedia.

Monaco, fermo prorogato per la morte di Antoine de Massy: le telecamere lo avrebbero ripreso vicino al corpo

Proseguono le indagini sulla morte di Antoine de Massy, 29 anni, cugino di secondo grado del principe Alberto II di Monaco, trovato senza vita domenica sera in un’area verde lungo il boulevard du Larvotto, alle spalle di Villa Sauber. Un uomo, come riportato da La Stampa, è stato fermato lunedì mattina e interrogato dagli investigatori. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Monaco-Matin, le immagini dei sistemi di videosorveglianza lo collocherebbero nel parco, a pochi metri dal corpo del giovane. Nella serata di lunedì, le autorità hanno disposto una proroga di 24 ore del fermo per consentire ulteriori verifiche.

Il procuratore ha tuttavia precisato che, al momento, non è stata formulata un’accusa specifica nei confronti dell’uomo, che potrebbe anche essere ascoltato soltanto come testimone. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle circostanze del decesso e sulle cause della morte. Stando alle indiscrezioni circolate, non si esclude che sia stata disposta un’autopsia; alcune ricostruzioni, inoltre, farebbero pensare a una morte non riconducibile a un improvviso malore. Si tratta, tuttavia, di elementi che dovranno essere verificati nel corso dell’inchiesta.