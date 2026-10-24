Il “Nido dell’Aquila”, rifugio di Adolf Hitler nello Stato della Baviera, è in fiamme. Ci sarebbe già un fermo da parte della polizia tedesca. I dettagli.

Germania, vasto incendio distrugge il “Nido dell’Aquila” di Hitler

In fiamme il Kehlsteinhaus, ovvero il “Nido dell’Aquila” di Adolf Hitler, il rifugio sul monte Obersalzberg a Berchtesgaden, situato nella Germania meridionale e usato dai dirigenti del nazionalsocialismo.

Secondo quanto si legge su Der Spiegel, il comando di Polizia dell’Alta Baviera meridionale avrebbe riferito che i primi soccorritori sono arrivati alle 21:52 di ieri sera, venerdì 23 ottobre 2026, dove hanno constatato un incendio di vaste proporzioni. Al momento non si segnalano persone rimaste ferite nel rogo e, secondo le informazioni attuali, nessuno si trovava all’interno dell’edificio.

Sarebbero circa 200 vigili del fuoco intervenuti al fine di domare le fiamme. La portavoce della polizia, Lisa Maier, ha anche spiegato che i vigili del fuoco hanno incontrato diverse difficoltà nello spegnere le fiamme a causa dell’altitudine di 1.834 metri alla quale si trova l’edificio. Le cause dell’incendio sono ancora ignote ma “l’indagine della polizia scientifica è in corso”, ha aggiunto Maier.

Secondo il tabloid Bild, si sta indagando per incendio doloso.

Germania, vasto incendio distrugge il “Nido dell’Aquila” di Hitler: arrestato un sospettato

Come visto un vasto incendio ha devastato in Germania il “Nido dell’Aquila”, rifugio di Hitler. “Una persona sospetta è stata posta in stato di fermo” ha dichiarato la polizia in un comunicato, riportato dalla France Presse. I vigili del fuoco hanno trovato già da ieri sera “completamente in fiamme” l’edificio amato dai gerarchi nazisti. Secondo quanto appunto riportato da la Bild, si sta indagando per sospetto incendio doloso, nei prossimi giorni se ne saprà di più grazie alle indagini da parte della polizia tedesca. Il Kehlsteinhaus è un rifugio di montagna dal 1952, ed è stato costruito tra il 1937 e il 1938 vicino a Berchtesgaden: faceva parte della “zona riservata al Führer” sull’Obersalzberg e doveva fungere da edificio di rappresentanza per Hitler.