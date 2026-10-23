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Sparatoria a Trappes: un morto e diversi feriti, aperta indagine dalla procura antiterrorismo

Sparatoria a Trappes: un morto e diversi feriti, aperta indagine dalla procura antiterrorismo

Un attacco avvenuto questa mattina in modo del tutto casuale da parte di un assalitore giunto che ha sparato dalla propria autovettura.

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La Francia ha subito uno shock questa mattina dopo la notizia arrivata dalla periferia di Parigi che ha riportato alla mente i ricordi degli attacchi terroristici avvenuti negli anni passati complice l’intervento del terrorismo islamico. Le informazioni arrivate sono precise e permettono di chiarire cosa sia effettivamente accaduto nel paese in periferia interessato dall’attacco.

Sparatoria a Trappes, la procura antiterrorismo è intervenuta

La sparatoria ha interessato la cittadina di Trappes alla periferia della capitale francese, in un’area non famosa per essere al centro di situazioni di guerriglia e per la matrice del gesto è stato richiesto l’intervento della procura antiterrorismo.

Uomini della Procura sono arrivati sul posto e congiuntamente con le forze dell’ordine hanno provato a ricostruire quanto accaduto ed hanno optato per lanciare un allarme terroristico nella zona, una situazione derivante dal tipo di attacco inferto dal soggetto.

Infatti quando una persona agisce imbracciando un’arma e colpendo persone in modo disorganizzato il primo pensiero è che si possa trattare di un atto terroristico, volto a destabilizzare la percezione di tranquillità nel paese interessato.

Attacco a Trappes, nella sparatoria anche un morto e 4 soggetti feriti

L’attacco ha infatti interessato il piccolo paese di Trappes, nella periferia francese, l’assalitore è intervenuto a bordo della propria auto, sparando a caso sulla folla, uccidendo un uomo di 26 anni e ferendo tra gli altri una bambina di appena 12 anni.

Non è chiaro il movente del gesto, l’arma utilizzata, come riporta Il Sole 24 Ore, è una pistola mitragliatrice di tipo Stent della seconda guerra mondiale.

Tra le ipotesi più concrete vi è la possibilità che si sia trattato di un attacco derivante da dissidi a livello religioso, si parla infatti di islamofobia del soggetto autore della sparatoria. Così ha parlato il sindaco della città, oltre a lui hanno parlato del tema altri esponenti della politica francese come il ministro Lecornu e il Presidente Emanuelle Macron.

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